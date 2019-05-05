Следователи передали в суд коррупционное дело налоговика из Шадринска

17:39 | 7.05.2019

Фото lawcab.ru

В Курганской области СК завершил расследование очередного коррупционного преступления, совершенного налоговиком. Перед судом предстанет бывший начальник межрайонной ИФНС № 1 в Шадринске. Он обвиняется в растрате вверенного имущества в крупном размере с использованием служебного положения.



В ходе следствия установлено, что с 2015 по 2017 год чиновник использовал в личных целях служебный автомобиль для поездок в Тюмень и Каменск – Уральский. «При этом расходы по оплате бензина оплачивались за счет средств налоговой инспекции. Ущерб, причиненный обвиняемым бюджету ИФНС, составил более 40 тысяч рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.



Напомним, 28 февраля суд приговорил экс-начальника УФНС России по Курганской области Владимира Рыжука за использование служебной машины для личных поездок в Тюмень и взятку к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.