Шумков передал «синюю папку» главе Юргамышского района

17:48 | 29.04.2019

Фото пресс-службы губернатора Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков 29 апреля провел рабочую встречу с вступившим в должность главы Юргамышского района Олегом Язовских. По традиции он вручил ему «синюю папку» с обращениями жителей.



Как сообщает пресс-служба губернатора, в ходе встречи глава региона подчеркнул, что работа предстоит нелёгкая. «И, как мы с вами договаривались, самое главное ориентироваться на нужды и запросы населения», — сказал коллеге Шумков, передавая папку.



В своих обращениях жители поселка просят решить проблемы с выделением земельного участка сельхозназначения, с вывозом мусора, ремонтом улицы Куйбышева и детского сада «Аленушка».



Как уточнили в правительстве региона, врио губернатора поручил в этом году провести первоочередные работы по дошкольному учреждению и разработать проектную документацию на капитальный ремонт.