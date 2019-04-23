Курган: новости дня
17:56 | 25.04.2019
Фото пресс-службы администрации Кургана
Мэр Кургана возглавил региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления
Андрей Юрьевич поблагодарил членов регионального совета за поддержку, отметив, что постарается оправдать оказанное ему доверие.
«Впереди — много важных и ответственных дел, решение актуальных вопросов местного значения, выборные кампании, запланированные на сентябрь 2019 года, реализация значимых для региона проектов, таких, как национальный проект «Безопасные и качественные дороги», федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул глава города.
© «Вечерние Ведомости»
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