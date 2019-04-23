Мэр Кургана возглавил региональное отделение Всероссийского Совета местного самоуправления

17:56 | 25.04.2019

Фото пресс-службы администрации Кургана

Глава Кургана Андрей Потапов возглавил совет регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». На пост председателя мэр был избран 25 апреля на очередном заседании совета ВСМС, сообщает пресс-служба администрация областного центра.



Андрей Юрьевич поблагодарил членов регионального совета за поддержку, отметив, что постарается оправдать оказанное ему доверие.



«Впереди — много важных и ответственных дел, решение актуальных вопросов местного значения, выборные кампании, запланированные на сентябрь 2019 года, реализация значимых для региона проектов, таких, как национальный проект «Безопасные и качественные дороги», федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», — подчеркнул глава города.