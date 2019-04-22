В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

16:58 | 24.04.2019

В Кургане учащихся 9-х и 11-х классов городских школ обеспечат бесплатным горячим питанием в дни проведения Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. Соответствующие решение принял городской парламент на сегодняшнем заседании.



Как уточнили в мэрии, горячие обеды 9-тиклассникам, сдающим ОГЭ, будут предоставляться 28 мая и 6 июня. Питание выпускников 11-х классов будет осуществляться в дни проведения ЕГЭ — 29 мая и 3 июня. Из городского бюджета на каждого обучающегося на эти цели выделят 60 рублей в день.