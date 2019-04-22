Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


16:58 | 24.04.2019

В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

В Кургане учащихся 9-х и 11-х классов городских школ обеспечат бесплатным горячим питанием в дни проведения Основного государственного экзамена и Единого государственного экзамена. Соответствующие решение принял городской парламент на сегодняшнем заседании.

Как уточнили в мэрии, горячие обеды 9-тиклассникам, сдающим ОГЭ, будут предоставляться 28 мая и 6 июня. Питание выпускников 11-х классов будет осуществляться в дни проведения ЕГЭ — 29 мая и 3 июня. Из городского бюджета на каждого обучающегося на эти цели выделят 60 рублей в день.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

17:01 | 24.04.2019
В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

16:58 | 24.04.2019
В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

16:48 | 24.04.2019
Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений

16:40 | 24.04.2019
На Урале испекут самый большой в мире кулич

16:21 | 24.04.2019
Суд Кургана вынес приговор водителю автобуса, который сбил насмерть пенсионерку

16:18 | 24.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»

16:02 | 24.04.2019
В Шумихе полиция накрыла сразу 4 точки сбыта нелегального алкоголя

15:59 | 24.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник перенесли на 30 апреля

15:29 | 24.04.2019
Водителя с поддельными правами задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

15:00 | 24.04.2019
«Монстрацию» согласились провести на Вторчермете

14:59 | 24.04.2019
Апелляция не помогла. Птицефабрика «Среднеуральская» проиграла судебный спор Росприроднадзору

14:52 | 24.04.2019
Эксперты ОНФ направили в региональное правительство предложения по развитию цифровой экономики в Пермском крае

14:41 | 24.04.2019
Свердловский облсуд прекратил производство по коллективному иску противников «храма-на-драме»

14:08 | 24.04.2019
22 нелегальных мигранта выдворены из Екатеринбурга (ФОТО)

14:07 | 24.04.2019
Прикамская компания получит более 390 млн рублей от ФРП на создание нового вертолетного редуктора

13:21 | 24.04.2019
В Курганской области власти запустили специальный сайт для жалоб

13:17 | 24.04.2019
Пермский Театр-Театр представил спектакль «Карлик нос» на Всероссийском театральном марафоне

13:15 | 24.04.2019
В Екатеринбурге семья чиновника из райадминистрации причастна к уличной торговле?

13:12 | 24.04.2019
Шумкову представили нового начальника Центра спецсвязи и информации ФСО Зауралья

12:58 | 24.04.2019
Фонд святой Екатерины устанавливает в Екатеринбурге гигантские куличи и яйца

12:45 | 24.04.2019
Пермский край примет участие в пилотном проекте Рослесхоза по сопровождению грузоперевозок древесины

12:44 | 24.04.2019
В Екатеринбурге на мальчика упал дорожный знак

12:43 | 24.04.2019
Сотрудники Интерсвязи привели в порядок челябинскую улицу

12:30 | 24.04.2019
Таможенники пресекли канал ввоза контрафактных детских игрушек на Урале

12:17 | 24.04.2019
Глава Рослесхоза поддержал инициативы Пермского края по совершенствованию лесного законодательства

12:00 | 24.04.2019
С мая в Екатеринбурге изменятся маршруты пяти автобусов

11:25 | 24.04.2019
Музей истории Екатеринбурга приглашает горожан написать тест по истории ВОВ

11:07 | 24.04.2019
В Свердловской области проходит акция по профилактике подростковой наркомании

10:52 | 24.04.2019
Через Курганскую область пытались ввезти крупную партию косметики и БАДов, опасных для здоровья

10:40 | 24.04.2019
В Каменске-Уральском из-за отсутствия документов закрыли «Мясную лавку»

10:26 | 24.04.2019
На Среднем Урале стартовали мероприятия, посвященные празднованию Года Павла Петровича Бажова

10:19 | 24.04.2019
В Екатеринбурге бывшего сотрудника ДПС осудили на три года за взятку

09:59 | 24.04.2019
На территории Кургана с 25 апреля вводится особый противопожарный режим

09:57 | 24.04.2019
Ночью из дома на улице Анны Бычковой эвакуировали 27 человек

09:36 | 24.04.2019
Свердловский Минздрав ответил на обвинения в нехватке лекарств для онкобольных

09:15 | 24.04.2019
В торговом центре на Космонавтов на подростков упала тяжелая конструкция





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 