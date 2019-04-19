Курган: новости дня
17:22 | 23.04.2019
Фото vkarpinsk.info
Жителя Зауралья будут судить за оскорбление чиновника и полицейского
По информации регионального СУ СКР, днем 5 марта на площади возле здания администрации Песьяновского сельского совета пьяный мужчина публично оскорбил главу сельского совета, сказав в его адрес нецензурную брань и оскорбительные слова. Находившийся рядом сотрудник полиции сделал сквернослову замечание, на что тот ответил ему матом. После инцидента мужчина от силовика скрылся.
На следующий день, встретив главу сельского совета на центральной площади села, обвиняемый снова оскорбил его нецензурными высказываниями.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:21 | 23.04.2019
В Екатеринбурге пройдет джазовый субботник
19:23 | 23.04.2019
В Екатеринбурге создали комиссию по борьбе с экстремизмом
18:56 | 23.04.2019
На строительство крупнейшего на Урале хлебокомбината будет потрачено 3,6 млрд рублей
18:00 | 23.04.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о краже ограды на мемориале погибшим в ВОВ
17:52 | 23.04.2019
Свердловчанина, напавшего с ножом на полицейского, отправят в колонию
17:33 | 23.04.2019
28 июня в Екатеринбурге состоится Ural Music Night-2019
17:32 | 23.04.2019
Курганские полицейские изъяли крупную партию подозрительной водки
17:22 | 23.04.2019
Жителя Зауралья будут судить за оскорбление чиновника и полицейского
17:08 | 23.04.2019
Торговцев спиртом из Екатеринбурга оштрафовали на 1,5 миллиона рублей
16:58 | 23.04.2019
Прокуратура запрещает строительство нового зала филармонии на Карла Либкнехта из-за защитных зон исторических зданий
16:36 | 23.04.2019
Второй день Национального лесного форума объединил около 500 участников из 27 регионов страны
16:26 | 23.04.2019
Бежать, потому что ТЫ ЕМУ НУЖЕН!
16:19 | 23.04.2019
На ремонт и благоустройство улицы Пролетарской в Кургане потратят почти 94 млн рублей
15:51 | 23.04.2019
Екатеринбуржец незаконно вывел из России более 175 млн рублей
15:22 | 23.04.2019
Прокурор Алапаевска выиграл иск к пиарщице Валентине Гофенберг
14:50 | 23.04.2019
Стала известна программа «Ночи музеев» в Екатеринбурге
14:35 | 23.04.2019
В Перми стартуют весенние ярмарки выходного дня
14:32 | 23.04.2019
Уговорил занять миллион под залог квартиры и скрылся с деньгами: екатеринбуржца обвиняют в мошенничестве
14:00 | 23.04.2019
Пассажиру из Душанбе запретили ввезти в Екатеринбург цесарок
13:40 | 23.04.2019
Уральца приговорили к пожизненному лишению свободы за тройное убийство
13:36 | 23.04.2019
Владимир Бурматов помог спасти челябинский сквер
13:27 | 23.04.2019
В Курганской области с 23 апреля вводится особый противопожарный режим
13:24 | 23.04.2019
Жителей Екатеринбурга приглашают на пасхальную ярмарку
13:08 | 23.04.2019
38-летний екатеринбуржец обвиняется в покушении на убийство на территории лыжной базы
12:28 | 23.04.2019
МегаФон запустил узкополосный интернет вещей в Екатеринбурге
12:03 | 23.04.2019
В Кургане осужденный продлил себе срок, «заминировав» колонию
11:57 | 23.04.2019
В нижнетагильскую колонию пытались провезти 70 телефонов
11:29 | 23.04.2019
Прокуратура завершила проверку коммунальной аварии в Камышлове
10:59 | 23.04.2019
В Артемовском разыскиваются женщины, обокравшие пенсионерок
10:46 | 23.04.2019
Пермский край поделился опытом цифровизации лесной отрасли