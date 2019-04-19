Жителя Зауралья будут судить за оскорбление чиновника и полицейского

17:22 | 23.04.2019

Фото vkarpinsk.info

В Курганской области перед судом предстанет 51-летний житель села Песьяное. Мужчина обвиняется в оскорблении сразу нескольких представителей власти.



По информации регионального СУ СКР, днем 5 марта на площади возле здания администрации Песьяновского сельского совета пьяный мужчина публично оскорбил главу сельского совета, сказав в его адрес нецензурную брань и оскорбительные слова. Находившийся рядом сотрудник полиции сделал сквернослову замечание, на что тот ответил ему матом. После инцидента мужчина от силовика скрылся.



На следующий день, встретив главу сельского совета на центральной площади села, обвиняемый снова оскорбил его нецензурными высказываниями.