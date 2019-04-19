В Курганской области с 23 апреля вводится особый противопожарный режим

13:27 | 23.04.2019

По постановлению правительства Курганской области на территории региона с 23 апреля вводится особый противопожарный режим. Его действие продлится до специального распоряжения. О этом информирует население пресс-служба губернатора.



В это время запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Необходимо увеличивать противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, создавать дополнительные противопожарные полосы вокруг населенных пунктов и садоводств.



В администрациях районов и городских округов будет организовано дежурство, патрулирование населенных пунктов, приведена в готовность находящаяся в резерве пожарная техника.



За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают.



