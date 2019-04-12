В Курганской области начала работу «горячая линия» по иммунизации

17:11 | 15.04.2019

С 15 апреля в Курганской области начинает свою работу «горячая линия» по вопросам иммунизации. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.



Специалисты ведомства и Центр гигиены и эпидемиологии до 29 апреля будут отвечать на вопросы зауральцев, связанные с вакцинацией против кори, краснухи, паротита, полиомиелита. Также они проконсультируют по вопросам вакцинации от пневмококковой и гемофильной инфекций, туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка и клещевого энцефалита.



Задать интересующие вопросы можно в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефонам: 8-800-100-45-04, 8 (3522) 42-12-52.



Горячая линия приурочена к Всемирной неделе иммунизации, которая пройдет с 22 по 28 апреля.