В Кургане автомобиль ВАЗ сбил 5-летнего мальчика

16:43 | 15.04.2019

В Кургане в воскресенье вечером, 14 апреля, в районе дома № 70 на улице Тобольной 18-летний водитель автомобиля ВАЗ - 21124 сбил маленького мальчика.



По предварительной информации Госавтоинспекции, 5-летний ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. Также известно, что мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля.



В результате аварии ребенок получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.