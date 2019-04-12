В Кургане уровень воды в реке Тобол начал падать

15:18 | 15.04.2019

Фото пресс-службы администрации города Кургана

В Кургане за прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол начал падать. Данный факт специалисты, отслеживающие паводковую ситуацию, отметили сегодня, 15 апреля.



По официальной информации, опубликованной на сайте администрации города, уровень воды в реке у областного центра на 8 часов утра составил 339 сантиметров над «нулем поста». За сутки уровень воды снизился на 7 сантиметров.