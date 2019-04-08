В Кургане полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на 4 этаже

18:07 | 11.04.2019

В Кургане городской следственный отдел регионального СУ СК России начал процессуальную проверку по факту гибели младенца, выпавшего из окна сегодня, 11 апреля.



По данным следственного управления, тело полуторагодовалого ребенка с признаками падения с высоты обнаружили около 13 часов дня у одного из домов в 3 микрорайоне Заозерного. По предварительным данным, младенец выпал из окна квартиры на 4 этаже, где проживал со своей семьей.



В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, уточнили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.