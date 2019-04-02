Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Курган: новости дня


 

18:51 | 4.04.2019

Зауральское управление МВД возглавил силовик родом из Тулы

На должность начальника Управления МВД России по Курганской области назначен тульский силовик, полковник полиции Дмитрий Свинов. Соответствующий указом подписал президент России Владимир Путин 1 апреля.

Как сообщается на сайте зауральского полицейского главка, Дмитрий Вячеславович родился 17 декабря 1970 года в Туле. В 2001 году закончил юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции в родном городе. С 1997 по 2000 год служил в уголовном розыске. В 2005 году назначен на должность начальника ОВД Привокзального района города Тула. С 2009 года возглавлял УВД по Щекинскому району Тульской области.

В мае 2014 года был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве, а затем — замначальника УМВД России по Тверской области.

Награжден ведомственными наградами и медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает дочь и сына.

Предыдущий руководитель зауральской полиции Олег Ильиных пошел на повышение. Генерал-майор назначен начальником главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД РФ.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:51 | 4.04.2019
Зауральское управление МВД возглавил силовик родом из Тулы

18:46 | 4.04.2019
В Перми на улице Революции начато устройство основания дороги у здания «Пермэнерго»

18:26 | 4.04.2019
Федеральная служба государственной статистики проведет в Прикамье опрос по вопросам использования труда мигрантов

18:25 | 4.04.2019
Завтра в парламенте Кургана за кресло мэра будут бороться четыре кандидата

18:17 | 4.04.2019
В Перми начали всходить тюльпаны

17:50 | 4.04.2019
Стала известна дата оглашения приговора обвиненным в коррупции свердловским оперативникам

17:46 | 4.04.2019
Россель и Куйвашев возложили цветы на могилу Прокофия Демидова в Москве

17:32 | 4.04.2019
Пермские спортсмены отправятся на чемпионаты мира и Европы

17:26 | 4.04.2019
Пермякам напоминают о прививках от клещей

17:14 | 4.04.2019
В Прикамье прекращено действие лицензии управляющей компании «Благо»

17:12 | 4.04.2019
Мошенники, представлявшиеся силовиками, обокрали пенсионерку из Кургана на 2 миллиона рублей

17:02 | 4.04.2019
В Камышлове, вопреки решению суда, продают продукцию местного хлебокомбината

16:50 | 4.04.2019
Благотворительный фонд «Дети России» обустроил в Серове комнату для пациентов с паллиативными состояниями

16:41 | 4.04.2019
В Перми вынесен приговор взломщику банкомата с санками

16:34 | 4.04.2019
В Екатеринбурге после ремонтных работ в сетевом супермаркете пенсионерку увезли в больницу

16:30 | 4.04.2019
Столетний автомобиль французских промышленников приехал в Екатеринбург

16:24 | 4.04.2019
Свердловская область заняла третье место по заболеваемости ВИЧ

16:01 | 4.04.2019
Стая лебедей облюбовала озеро в Верхней Пышме

15:46 | 4.04.2019
Избил до смерти: уральца обвиняют в убийстве сожительницы

15:23 | 4.04.2019
В Екатеринбурге оперативники ОЭБиПК при содействии бойцов СОБР изъяли крупную партию контрафактных автозапчастей

15:22 | 4.04.2019
Шумков ведет переговоры о развитии авиасообщения Курганской области

15:20 | 4.04.2019
Власти Прикамья начали выездные проверки в паводкоопасные территории

15:00 | 4.04.2019
Зарплаты свердловских чиновников выросли на 9,4%

14:57 | 4.04.2019
Пермская IT-компания будет участвовать в автоматизации домов Германии

14:46 | 4.04.2019
Прикамским предприятиям станет проще экспортировать продукцию в Германию

14:45 | 4.04.2019
Изъято более 200 граммов метилэфедрона: 31-летнего екатеринбуржца судят за сбыт наркотиков

14:38 | 4.04.2019
Камышлов топит канализационными стоками: фекальные реки текут по улицам

14:21 | 4.04.2019
Найдено тело второго мужчины, утонувшего на Белоярском водохранилище

13:56 | 4.04.2019
Добившийся успеха на Универсиаде — 2019 тренер Владислав Хромых покинул ХК «Зауралье»

13:54 | 4.04.2019
8 апреля в Перми заработают пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря

13:17 | 4.04.2019
Пожилых челябинцев централизованно доставят в больницу для диспансеризации

13:12 | 4.04.2019
В Екатеринбурге депутаты и общественники намерены сообща бороться с нелегальными киосками

13:06 | 4.04.2019
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового

13:00 | 4.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на презентацию выставки

12:55 | 4.04.2019
В 2018 году более 10 тысяч свердловчан пострадали от нападений животных

12:25 | 4.04.2019
В Прикамье проверят балконы и лоджии многоквартирных домов на безопасность





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 