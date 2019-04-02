Зауральское управление МВД возглавил силовик родом из Тулы

18:51 | 4.04.2019

На должность начальника Управления МВД России по Курганской области назначен тульский силовик, полковник полиции Дмитрий Свинов. Соответствующий указом подписал президент России Владимир Путин 1 апреля.



Как сообщается на сайте зауральского полицейского главка, Дмитрий Вячеславович родился 17 декабря 1970 года в Туле. В 2001 году закончил юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с участкового инспектора милиции в родном городе. С 1997 по 2000 год служил в уголовном розыске. В 2005 году назначен на должность начальника ОВД Привокзального района города Тула. С 2009 года возглавлял УВД по Щекинскому району Тульской области.



В мае 2014 года был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе УВД по СВАО ГУ МВД России по городу Москве, а затем — замначальника УМВД России по Тверской области.



Награжден ведомственными наградами и медалью «За отличие в охране общественного порядка». Женат, воспитывает дочь и сына.



Предыдущий руководитель зауральской полиции Олег Ильиных пошел на повышение. Генерал-майор назначен начальником главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э») МВД РФ.