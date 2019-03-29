Курган: новости дня
16:18 | 1.04.2019
Суд Кургана вынес приговор челябинской банде, сбывавшей поддельные купюры
По решению суда двоим назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии общего режима. Один приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима. Еще двое приговорены к 4,5 годам и одному году лишения свободы в колонии общего режима.
По данным пресс-службы зауральского УМВД России, банда сбывала на территории Курганской, Свердловской и Челябинской областей поддельных денежные знаки Банка России номиналом 5000 рублей. Они расплачивались фальшивками в магазинах и на заправках. Сумма покупок была минимальной. После получения сдачи они скрывались.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России пресекли факт массового сбыта поддельных денежных купюр. Участников организованной группы задержали на выезде из Курганской области, когда они пытались уйти от преследования.
Видео пресс-службы УМВД России по Курганской области
© «Вечерние Ведомости»
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