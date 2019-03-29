Правительство Зауралья и Росатом решили противостоять движению «Курган-Антиуран» открытостью

15:32 | 1.04.2019

В правительстве Курганской области решили противостоять развернутой кампании активистов движения «Курган-Антиуран», которые выступают против добычи урана в регионе, открытостью. Врио губернатора Вадим Шумков проанонсировал формирование кабмином и Росатомом совместной комиссии, открытой для участия любых наблюдателей. Она создается с целью избежать информационных спекуляций, подчеркнул он.



Кроме того, в нескольких районах области, где Росатом осуществляет свою работу, во избежание попыток «разогреть» население, данные по замерам предельно допустимой концентрации вредных веществ в воде и воздухе глава региона поручил публиковать в СМИ.



«Это ваша работа, коллеги из правительства и муниципалитетов. Ведь это просто публикация данных, которые и так регулярно собираются уполномоченными органами. Нельзя держать население в неведении, нагнетая выдуманные угрозы», — заявил Вадим Шумков на встрече с глава муниципальных образований и депутатов.



Напомним, что в феврале Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения, учредителями которого являются лидеры движения «Курган-Антиуран», сообщил об аварии в селе Уксянское Далматовского района на продуктопроводе, по которому поступает из недр на комбинат АО «Далур» раствор с ураном. Данную информацию в компании не подтвердили.