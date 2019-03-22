Муниципальный долг Кургана приближается к миллиарду

12:59 | 26.03.2019

На 1 марта 2019 года муниципальный долг Кургана составлял 926 млн рублей. При этом администрация планирует взять коммерческий кредит. Об этом сообщил в ходе сегодняшнего заседания областной думы Александр Голощапов, заместитель начальника Финансового управления региона.



«Город привлекает коммерческие заимствования не первый год, — подчеркнул Голощапов. — Обусловлено это тем, что городской бюджет как и областной испытывает дефицит средств на осуществление первоочередных расходов и на оплату задолженности за коммунальные услуги. Безусловно, город ставил нас в известность об этом, но бюджет города самостоятельный, поэтому они сами принимают такие решения».