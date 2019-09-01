Анонсы событий на 21 сентября

17:58 | 20.09.2019

11:45 Курганский ипподром (пос. Увал). Всероссийский день бега «Кросс Наций — 2019». Начало регистрации участников начнется в 09:30.



12:30 ДЮСШ №3 (Невежина, 7). Первенство России по футболу, зона МОО «Урал и Западная Сибирь», среди юношей 2003 г.р.



Центральная площадь Кургана. Фестиваль «Спортом Едины».



13:00 Торжественное открытие масштабного фестиваля «Спортом Едины».



13:00-17:00 Презентация услуг спортивных учреждений Кургана и Курганской области. 13:15-17:00 Старт спортивно-развлекательного квеста «Едины спортом!».



13:15-17:00 Нон-стоп-челлендж «Рекорды Кургана».



13:15-17:00 Работа интерактивных зон, мастер-классов и детской зоны.



13:15-17:00 Шоу-программа на сцене, розыгрыши призов.



13:30-16:00 Кубок губернатора Курганской области по воркауту.



16:00-17:00 Подсчет результатов, розыгрыш главного приза. Выступление кавер-группы «Специи» из Екатеринбурга.



17:00-17:15 Церемония награждения.



17:15-17:30 Торжественное закрытие фестиваля.



18:00 Курганская областная филармония. Закрытие III музыкальный фестиваль «Элисо Вирсаладзе представляет...». Сольный концерт народной артистки СССР и Грузинской ССР Элисо Вирсаладзе (фортепьяно). В программе — Р. Шуман, П. Чайковский, С. Прокофьев.

© «Вечерние ведомости»