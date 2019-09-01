Анонсы событий на 17 сентября

17:06 | 16.09.2019

10:00 Курганский Дом молодёжи (Гагарина, 39а). Военно-спортивная игра «Зарница» и соревнования «Школа безопасности».



18:00 Курганская областная филармония. III музыкальный фестиваль «Элисо Вирсаладзе представляет...» Выступление Московского камерного оркестра MUSICA VIVA. Художественный руководитель и дирижёр — Александр Рудин. В программе — Моцарт, Джардини, Крафт, Аренский.

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