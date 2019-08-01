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Курган: анонсы


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17:44 | 19.08.2019

Анонсы событий на 20 августа

12:00 ДШИ им. Громова (Советская, 160, сбор). Пешеходная экскурсия «Прогулка в искусство».

18:00 Площадка у Курганского театра драмы (со стороны Ленина). Флешмоб «Споем вместе». Он посвящен торжественному открытию театральных касс. На открытой площадке пройдут интерактив артистов и зрителей, конкурсы, розыгрыши, совместные песни и танцы.

18:00 КЦ «Курган» (пр. Конституции, 60). Торжественное вручение премии Главы города Кургана органам ТОС, церемония награждения победителей городского конкурса «Любимый город — Лучший двор — 2019».

19:00 ЦПКиО. Открытые тренировки с фитнес-инструкторами «Спортивное лето».

© «Вечерние ведомости»

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