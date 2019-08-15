Анонсы событий на 17-18 августа

14:17 | 16.08.2019

17 августа



12:00 Музей истории города Кургана (Куйбышева, 59). Пешеходная экскурсия «Истории старого Кургана».



16:00 Площадка у Курганского краеведческого музея (Пушкина, 137). Театральная читка «Маленький принц» от курганского альтернативного театра.



16:00-22:30 Поселок Европеский, база отдыха «Баден-Баден». Фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки».



17:00 Городской сад. Площадка у скульптуры «Родители». Джейм-сейшн «Электропушка джем».



17:00-18:00 ЦПКиО. Флешмоб «С нами танцует весь город». Концерт центра современного танца «Парадокс».



18:00-19:00 ЦПКиО. Концертная программа музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов».



18 августа



10:00-17:00 Площадка Курганского авиационного музея. День открытых кабин. Посетителям музея дадут возможность прикоснуться к авиации времен СССР, посидеть в кабинах боевых истребителей, сфотографироваться в снаряжении летчика.



12:00-22:00 Площадка у ТРЦ «Стрекоза». Фестиваль хорошего настроения «Сердце Заозерного», приуроченный к 40-летию микрорайона.



16:00-18:00 Площадка у ТРЦ «Стрекоза». Турнир по интеллектуальным играм от клуба «PROзнание».



18:00-19:00 ТРЦ «Пушкинский». Концерт джазового оркестра Big Band. В программе мировые и отечественные хиты в инструментальной обработке.

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