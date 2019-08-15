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Курган: анонсы


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14:17 | 16.08.2019

Анонсы событий на 17-18 августа

17 августа

12:00 Музей истории города Кургана (Куйбышева, 59). Пешеходная экскурсия «Истории старого Кургана».

16:00 Площадка у Курганского краеведческого музея (Пушкина, 137). Театральная читка «Маленький принц» от курганского альтернативного театра.

16:00-22:30 Поселок Европеский, база отдыха «Баден-Баден». Фестиваль воздухоплавания «Небесные ласточки».

17:00 Городской сад. Площадка у скульптуры «Родители». Джейм-сейшн «Электропушка джем».

17:00-18:00 ЦПКиО. Флешмоб «С нами танцует весь город». Концерт центра современного танца «Парадокс».

18:00-19:00 ЦПКиО. Концертная программа музыкально-продюсерского центра «Фабрика талантов».

18 августа

10:00-17:00 Площадка Курганского авиационного музея. День открытых кабин. Посетителям музея дадут возможность прикоснуться к авиации времен СССР, посидеть в кабинах боевых истребителей, сфотографироваться в снаряжении летчика.

12:00-22:00 Площадка у ТРЦ «Стрекоза». Фестиваль хорошего настроения «Сердце Заозерного», приуроченный к 40-летию микрорайона.

16:00-18:00 Площадка у ТРЦ «Стрекоза». Турнир по интеллектуальным играм от клуба «PROзнание».

18:00-19:00 ТРЦ «Пушкинский». Концерт джазового оркестра Big Band. В программе мировые и отечественные хиты в инструментальной обработке.

© «Вечерние ведомости»

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