В СПбГУ формируется крупнейший в России независимый профсоюз студентов

Справка



Питерский ФСИиН — первый в России факультет, построенный по образовательной модели Liberal Arts.



Главные принципы модели: развитие критического мышления, свобода выбора курсов, междисциплинарность, более доверительные (а не «менторские») отношения преподавателей и студентов, творческий подход к обучению, воспитание гражданина, способного стать активным участником демократического общества.



Эта модель подразумевает «индивидуальный подход к каждому студенту и создание комфортной атмосферы для творческих и нестандартно мыслящих личностей», говорится на сайте факультета.



Получившая развитие на западе, Liberal Arts в 90-е «зашла» в питерский вуз. Сначала в виде открытых курсов, затем — образовательной программы. В 2011 году был создан факультет свободных искусств и наук.



Деканом был избран известный политик Алексей Кудрин. Он ушел со своего поста летом 2022 года, как сообщалось, в связи с несогласием с администрацией вуза в вопросах развития факультета.

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В СПбГУ создан студенческий профсоюз. Новый. Он возник, что называется, «снизу» и, как говорят, опрошенные нами эксперты, инициативы подобного масштаба в вузах страны еще не было.Студенты намерены бороться за свои академические права, качество обучения, достойные условия проживания в общежитиях, а также рассчитывают вернуть преподавателей, которые в последнее время в силу разных причин были уволены из вуза.При этом в университете, как и в других вузах, много лет действует «официальный» профсоюз студентов, который также называет себя «органом студенческого самоуправления». Однако, как утверждают активисты нового движения, он «не готов задавать администрации вуза острые вопросы»Учредительное собрание нового профсоюза состоялось на этой неделе. Заявление о вступлении подписали уже почти 70 человек с разных факультетов, и активный набор новых членов продолжается, рассказал нам глава созданной организации второкурсник исторического факультета Данила Шлакин.По его словам, идея создать альтернативный студенческий профсоюз зародилась на факультете свободных искусств и наук СПбГУ (ФСИиН), деканом которого, к слову, до этого года был Алексей Кудрин.По словам Данилы, в последнее время факультет часто «попадает под жесткую раздачу». «У нас были и прокурорские проверки, и внезапные изменения учебного плана. То есть студенты поступали на одну программу, а в процессе обучения им меняли ее на другую», — рассказывает глава нового профсоюза.О том, что факультет действительно «попадает под раздачу», говорит и экс-преподаватель ФСИиН, бывший доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Денис Скопин (в октябре его уволили из университета после того, как он получил 10 суток ареста за участие в акции протеста). По его словам, давление на факультет, представители которого составили костяк нового профсоюза, началось не вчера, и на это есть несколько причин. Одна из них, как сказал нам другой преподаватель, в «рассаднике западных ценностей».«Этот факультет всегда был неким анклавом при университете. Он слишком отличался от других, был намного интереснее, свободнее, сильнее по составу преподавателей и студентов. При этом он всегда имел неплохое финансирование и интенсивно развивал международный обмен», — говорит Скопин.По его словам, факультет давно пытаются как-то ограничить в правах, а в последнее время хотят и «вовсе прикрыть». «Были противоречия с руководством вуза, в какое-то время факультет даже попытался стать отдельным университетом (), но в итоге не получилось и эта история сошла на нет. Потом наш давний партнер американский Бард колледж*, с которыми вуз тесно сотрудничал с 90-х годов, был объявлен в России нежелательной организацией (). Затем сменился декан и, начиная с этого года, начались постепенные сокращения и увольнения преподавателей», — говорит Скопин.По его словам, около 25 процентов преподавателей были вынуждены покинуть факультет в этом году. У всех были разные причины — кто-то уехал, кому-то не продлили контракт. «Взамен на занятия ставят преподавателей с других факультетов, но студенты жалуются на их уровень. Студенты факультета, который развивался по особой новаторской программе, привыкли к чему-то более выдающемуся, у них совсем другие требования к качеству преподавания. К научному и педагогическому уровню преподавателей и к знаниям, которые они получают. Поэтому, очевидно, что студенты пытаются объединиться, чтобы выразить недовольство, ведь все эти перемены касаются их напрямую», — говорит Денис Скопин.Студенты факультета хотели бы вернуть ушедших из вуза преподавателей (в том числе Дениса Скопина, который сейчас судится с университетом и пытается оспорить увольнение) и в целом намерены добиваться качества преподавания, говорит Данила Шлакин.По его словам, идея создать профсоюз в какой-то момент вышла за рамки одного факультета, и к инициативе подключились другие — историки, философы, журналисты. «То есть теперь это общестуденческая инициатива. Несколько десятков человек пришли на учредительное собрание, сейчас в составе профсоюза уже около 70 человек, наши люди активно агитируют за вступление в профсоюз и студенты пишут заявления», — говорит Данила.У них накопилось много вопросов к администрации вуза. «Это два основных направления — академического плана и бытового. В первом случае это, например, ненужные, пустые курсы, на которые все ходят как на обязаловку, но при этом никакой пользы не извлекают. Часто такие курсы даже мало связаны с той дисциплиной, на которую студенты поступали. А в плане быта, например, остро стоит вопрос с общежитием. В общежитии в Петергофе, где живут большинство студентов-бюджетников, совершенно отвратительные условия. Был случай этой осенью, там меняли окна, сняли их на всем этаже, а новые сразу не поставили. И какое-то время студентам приходилось ходить и спать в куртках, кутаться в одеяла в верхней одежде», — говорит Данила.На учредительное собрание нового профсоюза студенты пригласили доцента МФТИ Андроника Арутюнова, сопредседателя «взрослой» профсоюзной организации «Университетская солидарность». Это межрегиональный профсоюз работников высшей школы, который защищает права преподавателей.«То, что происходит в СПбГУ, по сути, первое в России массовое осознанное движение студентов за свои коллективные интересы — за качество образования и нормальные условия для учебы. Я не видел ничего даже близко похожего по масштабу ни в одном из вузов страны. Да, у студентов в ведущих вузах России были попытки создать инициативные группы, как бы «протопрофсоюзы», но полноценных организаций у них так и не получилось. Кроме того, такие группы, как правило, создаются при одном факультете и отражают интересы узкой группы. И чаще всего они не имеют лица, то есть они, по сути, анонимные, а у настоящего профсоюза всегда есть лицо или лица — председатель или сопредседатели. То есть это не какое-то подпольное сообщество, а организация, с которой можно вести переговоры, у нее на это есть есть уполномоченные люди», — говорит Андроник Арутюнов.По его словам, у питерских студентов есть все шансы создать широкое движение. «В профком вошли студенты разных факультетов разных взглядов, это хороший задел на дальнейшее расширение. Конечно, никто не знает, чем эта инициатива закончится в нынешних реалиях... Но даже сам факт того, что студенты начинают бороться за свои права и ставят действительно важные вопросы, вселяет надежду на создание зрелой организации», — говорит Арутюнов.Что касается «официальных» студенческих профкомов, которые есть в каждом вузе, то о них сопредседатель «Университетской солидарности» отзывается, мягко говоря, нелестно. «Их вообще не стоит называть профсоюзами. Это, в лучшем случае, — социальный отдел ректората, в худшем — бесполезная пустышка, которая не занимается реальной защитой прав студентов», — полагает Арутюнов.В «Профсоюзной организации студентов и аспирантов СПбГУ», которая, как сообщается на сайте, является «самой большой молодежной организацией» в университете, о появлении альтернативного профсоюза узнали от корреспондента «Вечерних ведомостей». «У нас пока такой информации ни от наших активистов, ни от администрации нет. Позвоните нам попозже, будем разбираться», — сказали нам по телефону.Также мы направили официальный запрос в ректорат вуза.