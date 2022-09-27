Разброд и шагание

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

Неделю назад в стране была объявлена частичная мобилизация.Мы сделали подборку некоторых фактов и официальных комментариев, которые наглядно демонстрируют, как работает (и не работает) военно-учетная машина.Кто во всём этом виноват — пусть решают читатели.Глава СПЧ Валерий Фадеев перечислил сразу несколько нарушений в первые дни частичной мобилизации.«70 многодетных отцов в Бурятии, которых после вмешательства главы республики отправили домой даже не из военкомата, а из воинской части; призыв медсестер и акушерок в Свердловской области без какого-либо опыта работы в экстренных ситуациях под угрозой уголовного преследования; мобилизация не служившего 58-летнего директора школы в Волгоградской области и 57-летнего пенсионера-агронома с дочерью-инвалидом на иждивении в Смоленской области», — написал Фадеев (источник — сайт СПЧ).Военкоматы исходят из логики «палочной системы», сказал Фадеев.…А еще он отметил, что «некоторым вручают повестку в 2 часа ночи».В Саратовской области власти отменили решение о призыве 59-летнего старшего лейтенанта.Мужчина из села Николаевка в боевых действиях не участвовал, звание получил в молодости после военной кафедры (РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора).В Волгоградской области четыре человека освобождены от частичной мобилизации.Призваны по ошибке были, в том числе, директор школы (с диабетом и гипертонией), 63-летний пенсионер (с диабетом и ишемией мозга) и отец четверых детей.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев: военкоматы мобилизовали по ошибке «ряд людей».Их вернули домой («Коммерсант»).В Белгородской области после получения повесток вернули домой 75 человек.«В каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом. Смогли помочь 75 жителям области», — написал Вячеслав Гладков (телеграм-канал главы региона).Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области:«В регионе было выявлено два таких случая (призыв граждан, не попадающих под установленные критерии – прим. ред.) Граждан вернули к месту жительства» (телеграм-канал губернатора).Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала губернаторов «не допускать перегибов с частичной мобилизацией» (телеграм-канал Матвиенко).Владимир Соловьев — о военкомах, которые допускают ошибки при частичной мобилизации.«А можно расстреливать? Я просто публично вывел бы пару таких военкомов…», — сказал телеведущий в эфире канала «Россия 1».Также он предложил тех, кто допускают ошибки, «взять за ухо — и на передовую».Глава Омской области Александр Бурков заявил о «непростительных ошибках» при частичной мобилизации.«Повестки получают онкобольные мужчины, многодетные отцы и студенты. Будем разбираться с каждым из этих фактов», — написал Бурков (телеграм-канал главы региона).Глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что в регион возвращают более 120 мобилизованных.Все они «не подошли под критерии частичной мобилизации» (телеграм-канал главы региона).Из 54 мобилизованных мужчин из Доволенского района Новосибирской области 16 человек вернули.В том числе тех, у кого проблемы со здоровьем, а также многодетных отцов (районная администрация).Военного комиссара Магаданской области отправили в отставку из-за ошибок во время частичной мобилизации.«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией», — сказал глава региона Сергей Носов. По его словам, необходимо восстанавливать систему воинского учета, которая в последние годы была «фактически разрушена» (РИА Новости со ссылкой на главу региона).Ранее Носов написал в телеграм-канале, что «призывники, по которым установлено, что получили повестки ошибочно — возвращаются обратно на Колыму, призванные студенты очной и очно-заочной формы приедут обратно в Магадан».Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области:«…среди мобилизованных были те, кто не согласен с решением об их призыве по причине наличия различных заболеваний. Организуем для них медицинскую комиссию. В случае если диагноз подтвердится, отправим обратно домой» (телеграм-канал губернатора).Военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток.Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что после проверок «военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных» (блог мэра Москвы).В Центральном военном округе ошибочно были мобилизованы «не более 200 человек».Об этом на пресс-конференции заявил врио военного комиссара Свердловской области.Жителю Нижнего Новгорода, который передвигается на инвалидной коляске, принесли повестку.«Инцидент произошел из-за того, что военкомат своевременно не был уведомлен о получении травмы данным гражданином. Повестка гражданину не была вручена. Мобилизации он не подлежит» (РИА Новости со ссылкой на областной военкомат).Военный комиссар Алтайского края считает, что граждане сами виноваты в ошибках при частичной мобилизации.«Очень много возмущений от того, что повестки получают граждане, имеющие право на отсрочку. Это стало возможным в результате того, что граждане сами не выполнили свои обязанности по воинскому учету, не сообщили в военный комиссариат об изменениях в семейном положении, об изменении места работы. Часть кадровых работников предприятий и организаций не сообщила в военные комиссариаты о назначении граждан на должности, подлежащие бронированию», — заявил военком Марат Усманов (телеграм-канал правительства Алтайского края).Алексей Нечаев, глава фракции «Новые люди»:«Мобилизация, объявленная как частичная, проводится так, что возникает ощущение, что она чуть ли не масштабная мобилизация на [Роскомнадзор]. Зачем-то военкомы посылают не 300 тысяч повесток, а гораздо больше — в 3, в некоторых регионах и в 5, и в 6 раз больше. То ли не будучи уверенными, что они обеспечат количество, то ли кто-то хочет выслужиться. Есть уже сигналы, что кто-то просто хочет заработать на этом», — заявил депутат (Дума ТВ).Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий:«В последние дни были попытки мобилизовать пенсионеров, студентов, инвалидов, людей больных бронхиальной астмой, эпилепсией…», — сказал депутат (Дума ТВ).По его словам, «происходят вещи, которые далеко за пределами здравого смысла».Мы собрали данные из открытых официальных источников. На самом деле сигналов (в том числе вопиющих) с мест гораздо больше, но не все удается оперативно проверить.Добавим также, что официальных комментариев по приведенным фактам от Минобороны не поступало.