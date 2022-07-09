«А что, так можно было?». Госдума обсудит срочные законопроекты, которые не обязательно рассматривать в Совете Федерации

Депутаты-старожилы говорят, что «это, кажется, впервые»

22.38 Четверг, 14 июля 2022
Россия и мир, тексты
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Внеочередное заседание Госдумы, объявленное после завершения весенней сессии, озадачило всех. В том числе самих депутатов. Появились десятки версий о «судьбоносных законах» и громких кадровых перестановках, которые нужно срочно принять. В свете последних событий – очень тревожно.

Потом в Госдуме поспешили всех успокоить, что не стоит ждать чего-то экстраординарного, просто «накопились вопросы». И оставлять их на осень никак нельзя. По словам спикера Володина, в первую очередь речь идет «о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих».

Но поздно вечером 13 июля в официальном телеграм-канале Думы появилось сообщение о том, что законопроекты, вынесенные на пленарное заседание 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации. Так и выделено жирным шрифтом.

И снова — тревожно.

Мы решили выяснить, что это значит.

Это законно? Доктор юридических наук, в прошлом — зампредседателя Конституционного Суда РФ Тамара Морщакова говорит, что здесь можно по-разному понимать «обязательное рассмотрение». «Все законы, принятые Госдумой, обязательно направляются в Совет Федерации. Исключений быть не может. А вот будет ли Совет Федерации рассматривать тот или иной закон – решает сам Совет Федерации. Кроме тех случаев, которые требуют по Конституции обязательного рассмотрения Совфедом*. Здесь речь о законах, которые могут быть приняты только с одобрения двух палат», — говорит Тамара Морщакова.

При этом для законопроектов, которые не относятся к списку обязательных для рассмотрения, действует срок — если за 14 дней в Совфеде на них не отреагировали, то они считаются принятыми.

Но есть нюанс. У сенаторов в любом случае должна быть возможность рассмотреть принятый Госдумой закон, говорит Тамара Морщакова. «Но возникает вопрос: не окажется ли так, что Совет Федерации, который находится в отпускном периоде после окончания весенней сессии, будет лишен возможности выразить свое мнение о принятых законопроектах? Это было бы нарушением законодательной процедуры. А если Совет Федерации тоже захочет срочно собраться? Ему запретят? Или кто-нибудь из сенаторов пожелает ознакомиться с проектами? Тут много интересных моментов может быть», — говорит юрист.

Так уже делали? Мы поговорили с несколькими депутатами Госдумы разных созывов, и никто не смог навскидку назвать примеры, когда законы принимали вот таким вот образом – фактически без внимания Совфеда.

«Обычно» все проекты проходят через Совет Федерации, но сейчас – «ситуация нестандартная», говорит член комитета ГД по госстроительству и законодательству Галина Хованская. «Я в Государственной Думе давно, в следующем году будет 20 лет, и не помню такого случая. Но у нас сейчас ситуация совсем не стандартная, идет военная операция. Она диктует свои правила», — говорит депутат. По ее словам, объем работы депутатов резко вырос, и председатель ГД Володин предупредил, что отпусков у них в этот раз фактически не будет.

Политолог Константин Калачев предположил, что практика, когда какие-то законы проходили без рассмотрения Совфедом, была и раньше. «Просто раньше это не привлекало такого внимания. Сейчас такой резонанс связан с раскачкой темы о том, что принятые законы будут судьбоносными для страны», — говорит Калачев. При этом он всё же называет нынешнюю ситуацию странной. «Людей выдергивают, по сути, из отпусков, собирают для принятия решений, которые, оказывается, не настолько важны, чтобы рассматривать их в Совете Федерации. Тогда вопрос: почему такая чрезвычайность? Что случилось?».

Будет сюрприз? Депутаты, с которыми мы поговорили, признаются, что были, мягко говоря, удивлены сообщением о внеочередном заседании, а о планируемой повестке узнают «из СМИ». Какая-то конкретика будет ясна на завтрашнем Совете Думы, который, по словам одного из депутатов, состоится в 10 утра. «Тогда картина будет более менее понятна».

Экс-сенатор, член комитета ГД по госстроительству и законодательству Вячеслав Мархаев (который в 2020 году стал единственным сенатором, проголосовавшим против закона о поправках в Конституции) полагает, что от предстоящего заседания можно ожидать, что угодно. «Я думаю, что удивляться уже ничему не надо. Вы же видите, что в трех чтениях могут за один день принять. Или в течение двух дней. Поэтому власти все позволительно. Хотя процедурно особых противоречий нет, но… Как-то вот так», — говорит депутат.

«Забыли Мантурова?». Всё же в одном из вопросов повестки есть ясность — в ГД сообщили, что на пятничном заседании рассмотрят кадровый вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.

Полномочия по назначению на должность членов правительства появились у Госдумы недавно, вместе с принятыми поправками в Конституцию. Согласовать кандидатуру Дума должна в недельный срок.

«Есть такая версия, что депутаты просто забыли об этой процедуре, и это одна из причин внеочередного заседания», — говорит политолог Константин Калачев.

* Какие законы обязательны к рассмотрению в Совфеде?

По Конституции, обязательному рассмотрению в Совфеде подлежат принятые Госдумой федеральные законы по таким вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.

На внеочередном заседании парламента депутаты не намерены обсуждать законопроекты, которые попадают в этот перечень, утверждают в Госдуме.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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