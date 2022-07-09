«А что, так можно было?». Госдума обсудит срочные законопроекты, которые не обязательно рассматривать в Совете Федерации Депутаты-старожилы говорят, что «это, кажется, впервые»

* Какие законы обязательны к рассмотрению в Совфеде?



По Конституции, обязательному рассмотрению в Совфеде подлежат принятые Госдумой федеральные законы по таким вопросам:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и сборов;

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;

д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;

е) войны и мира.



На внеочередном заседании парламента депутаты не намерены обсуждать законопроекты, которые попадают в этот перечень, утверждают в Госдуме.

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости