На внеочередное заседание ГД вынесут 17 законопроектов, не подлежащих обязательному рассмотрению Совфедом

09.52 Четверг, 14 июля 2022
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты, вынесенные на пленарное заседание 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

Как сообщает официальный телеграм-канал Госдумы, Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обсудили законопроекты, включённые в повестку заседания 15 июля. «Среди них нет инициатив, которые после принятия Государственной Думой подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба ГД напоминает, какие законы должны быть обязательно рассмотрены Совфедом:

«В соответствии со статьей 106 Конституции РФ к ним относятся федеральные законы по вопросам:
а) федерального бюджета;
б) федеральных налогов и сборов;
в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии;
г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Федерации;
д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира».

В повестку заседания планируется включить 17 законопроектов.

Напомним, 6 июля завершилась весенняя сессия ГД, однако позже было объявлено о необходимости провести внеочередное пленарное заседание 15 июля. Как сообщалось, это связано с тем, что «накопились вопросы, требующие неотложного решения». «Наша задача — не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее. В первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, а также социальной защите граждан и военнослужащих», — заявил Володин.

Также в Думе уточнили, что 15 июля будет рассмотрен вопрос об утверждении Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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