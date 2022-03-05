«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
Совет Европы пока не получал от России официального уведомления о выходе из организации
Россия и мир, тексты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Правозащитник Павел Чиков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы. При этом он уточнил, что на данный момент о таком развитии событий речи пока не идет.
По словам юриста, России пока приостановили возможность участвовать в заседаниях Комитета министров Совета Европы и Парламентской ассамблеи. «Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этим законом отменяется ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 года», — поясняет Павел Чиков.
Далее после принятия такого закона Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом денонсация вступает в силу. «Согласно Уставу Совета Европы в таком случае государство перестает быть его членом с 1 января следующего года. Такая процедура, возможно, и обсуждается в кулуарах, но не запущена», — уточняет правозащитник. По его словам, даже в случае принятия такого закона РФ формально выйдет Совета Европы только с 1 января 2023 года. Раньше Россию может исключить только Комитет министров.
Правозащитник также рассказал о возможных последствиях выхода страны из Совета, в частности, в отношении ЕСПЧ.
«В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы (их около 15 000 ожидают рассмотрения). Также ЕСПЧ будет принимать все жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода», — говорит Павел Чиков. Он добавляет, что все вынесенные решения ЕСПЧ будут подлежать исполнению, а в случае неисполнения будет задействован соответствующий механизм Комитета министров Совета Европы.
На вопрос «Вечерних ведомостей» о том, что будет с мораторием на смертную казнь в случае выхода России из Совета Европы, Павел Чиков ответил, что мораторий сохранится. «Он введен указом президента РФ и подтвержден Конституционным судом РФ».
В качестве примера выхода из Совета Европы правозащитник напомнил ситуацию с Грецией в 1969 году. «Последовательность была аналогичная: Комитет министров Совета Европы приостановил ее членство из-за захвата власти режимом «черных полковников». Причина — диктатура и уничтожение всех демократических институтов. Затем Греция вышла из Совета Европы. А через 5 лет вернулась, повторно ратифицировав все конвенции после падения режима», — говорит юрист.
Сегодня в Совете Федерации сообщили, что выход России из Совета Европы предполагает денонсацию Европейской конвенции по правам человека и россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от участия в работе Совета Европы из-за недружественной политики большинства стран-участниц.
Совет Европы пока не получал от России официального уведомления о выходе из организации.
По словам юриста, России пока приостановили возможность участвовать в заседаниях Комитета министров Совета Европы и Парламентской ассамблеи. «Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этим законом отменяется ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 года», — поясняет Павел Чиков.
Далее после принятия такого закона Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом денонсация вступает в силу. «Согласно Уставу Совета Европы в таком случае государство перестает быть его членом с 1 января следующего года. Такая процедура, возможно, и обсуждается в кулуарах, но не запущена», — уточняет правозащитник. По его словам, даже в случае принятия такого закона РФ формально выйдет Совета Европы только с 1 января 2023 года. Раньше Россию может исключить только Комитет министров.
Правозащитник также рассказал о возможных последствиях выхода страны из Совета, в частности, в отношении ЕСПЧ.
«В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы (их около 15 000 ожидают рассмотрения). Также ЕСПЧ будет принимать все жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода», — говорит Павел Чиков. Он добавляет, что все вынесенные решения ЕСПЧ будут подлежать исполнению, а в случае неисполнения будет задействован соответствующий механизм Комитета министров Совета Европы.
На вопрос «Вечерних ведомостей» о том, что будет с мораторием на смертную казнь в случае выхода России из Совета Европы, Павел Чиков ответил, что мораторий сохранится. «Он введен указом президента РФ и подтвержден Конституционным судом РФ».
В качестве примера выхода из Совета Европы правозащитник напомнил ситуацию с Грецией в 1969 году. «Последовательность была аналогичная: Комитет министров Совета Европы приостановил ее членство из-за захвата власти режимом «черных полковников». Причина — диктатура и уничтожение всех демократических институтов. Затем Греция вышла из Совета Европы. А через 5 лет вернулась, повторно ратифицировав все конвенции после падения режима», — говорит юрист.
Сегодня в Совете Федерации сообщили, что выход России из Совета Европы предполагает денонсацию Европейской конвенции по правам человека и россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от участия в работе Совета Европы из-за недружественной политики большинства стран-участниц.
Совет Европы пока не получал от России официального уведомления о выходе из организации.
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