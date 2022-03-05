«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы

Совет Европы пока не получал от России официального уведомления о выходе из организации

14.31 Четверг, 10 марта 2022
Россия и мир, тексты
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Правозащитник Павел Чиков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы. При этом он уточнил, что на данный момент о таком развитии событий речи пока не идет.

По словам юриста, России пока приостановили возможность участвовать в заседаниях Комитета министров Совета Европы и Парламентской ассамблеи. «Для выхода из Совета Европы нужен федеральный закон о денонсации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Этим законом отменяется ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» от 30 марта 1998 года», — поясняет Павел Чиков.

Далее после принятия такого закона Госдумой, одобрения Советом Федерации и подписания президентом денонсация вступает в силу. «Согласно Уставу Совета Европы в таком случае государство перестает быть его членом с 1 января следующего года. Такая процедура, возможно, и обсуждается в кулуарах, но не запущена», — уточняет правозащитник. По его словам, даже в случае принятия такого закона РФ формально выйдет Совета Европы только с 1 января 2023 года. Раньше Россию может исключить только Комитет министров.

Правозащитник также рассказал о возможных последствиях выхода страны из Совета, в частности, в отношении ЕСПЧ.

«В случае исключения государства из Совета Европы ЕСПЧ останется компетентен рассматривать жалобы, которые уже поданы (их около 15 000 ожидают рассмотрения). Также ЕСПЧ будет принимать все жалобы, которые будут поданы на нарушения Конвенции, совершенные до даты выхода», — говорит Павел Чиков. Он добавляет, что все вынесенные решения ЕСПЧ будут подлежать исполнению, а в случае неисполнения будет задействован соответствующий механизм Комитета министров Совета Европы.

На вопрос «Вечерних ведомостей» о том, что будет с мораторием на смертную казнь в случае выхода России из Совета Европы, Павел Чиков ответил, что мораторий сохранится. «Он введен указом президента РФ и подтвержден Конституционным судом РФ».

В качестве примера выхода из Совета Европы правозащитник напомнил ситуацию с Грецией в 1969 году. «Последовательность была аналогичная: Комитет министров Совета Европы приостановил ее членство из-за захвата власти режимом «черных полковников». Причина — диктатура и уничтожение всех демократических институтов. Затем Греция вышла из Совета Европы. А через 5 лет вернулась, повторно ратифицировав все конвенции после падения режима», — говорит юрист.

Сегодня в Совете Федерации сообщили, что выход России из Совета Европы предполагает денонсацию Европейской конвенции по правам человека и россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия отказывается от участия в работе Совета Европы из-за недружественной политики большинства стран-участниц.

Совет Европы пока не получал от России официального уведомления о выходе из организации.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловские власти не планируют отменять ковидные ограничения
05 марта 2022
Евросоюз наложил санкции на бывшего главу Екатеринбурга
09 марта 2022
В центре Екатеринбурга снова планируют провести митинг «за мир»
10 марта 2022
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
09 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
17:27 За праздники в Свердловской области задержали 175 пьяных водителей
16:48 Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
16:15 В Свердловской области отменили все ковидные ограничения, кроме масочного режима
15:59 «Зоо-мисс» этого года в Екатеринбурге стала пума Юта
15:26 Автопробег в поддержку спецоперации превратился в массовое ДТП в Екатеринбурге
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
14:52 Жители свердловского поселка жалуются на отвратительный запах воды
14:23 Студенты из ДНР и ЛНР смогут перевестись в Уральский институт управления РАНХиГС
13:55 При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погиб мужчина
13:27 Прикамский Росреестр подвел итоги индивидуального жилищного строительства за февраль
13:21 Прямую линию по защите прав предпринимателей проведет прокуратура Перми
13:20 В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом
12:57 Жительница Прикамья предстанет перед судом за клевету в соцсетях
12:51 Главой комитета по экологии администрации Екатеринбурга стал Артур Зиганшин
12:48 В Прикамье открыта горячая линия по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций
12:28 В центре Екатеринбурга снова планируют провести митинг «за мир»
Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
11:49 Почта России запускает на Урале программу трудоустройства беженцев
11:22 В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Московском тракте
10:50 Выездные пункты вакцинации работают в шести свердловских городах
10:47 «Единая Россия» организовала сбор предложений по социальной поддержке граждан
10:26 В Чусовом судебные приставы взыскали уголовный штраф за незаконное использование чужого товарного знака
10:26 Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению
09:51 В общественном транспорте Екатеринбурга перестала работать оплата при помощи телефона
09:26 Жителей Екатеринбурга предупредили о подорожании хлеба
23:52 Евросоюз наложил санкции на бывшего главу Екатеринбурга
22:32 Глава СКР Александр Быстрыкин назначил служебную проверку после приема родственников погибшего уральца
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
Все новости
16:54 В Турции призвали «не ждать чудес» от переговоров России и Украины в Анталье
15:10 Завершились переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье, дипломаты обсудили режим прекращения огня
14:31 «Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
13:11 В России подтвердили еще 51 231 случай COVID-19
12:52 В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в работе Совета Европы
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
12:13 Google ограничил работу Google Play для пользователей в России, будут доступны только бесплатные приложения
10:46 В США одобрили законопроект, запрещающий импорт нефти и энергоресурсов из России
10:33 На президентских выборах в Южной Корее с минимальным отрывом победил кандидат от оппозиции
09:42 Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
09:16 Палата представителей США одобрила финансовую помощь Украине в размере около $14 млрд
19:43 В Минобороны РФ заявили, что среди военных, участвующих в спецоперации, оказались срочники
16:49 Дмитрий Песков заявил, что тема с биолабораториями в Украине «важна для всего мира»
14:50 Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
13:19 В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса
11:58 Минобороны РФ опубликовало секретные документы Украины о подготовке к наступлению на Донбасс в марте
Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
10:36 США намерены перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot
10:11 Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг РФ до уровня, при котором «дефолт представляется неизбежным»
08:58 ЦБ запретил снимать свыше 10 тысяч долларов наличными с валютных вкладов с 9 марта
19:41 Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого призывают на сборы
19:17 Владимир Путин: мы не планируем вводить военное положение на территории России
17:14 Аэрофлот объявил о приостановке всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта
16:21 Владелец брендов одежды ZARA, Bershka, Stradivarius объявил о приостановке работы в России
15:35 Дмитрий Песков ответил на вопрос, как россиянам выражать свою точку зрения с учетом закона о фейках
14:51 Пушилин: информация о пострадавших при взрыве дома в Мариуполе уточняется
13:11 Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK