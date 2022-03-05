«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы Совет Европы пока не получал от России официального уведомления о выходе из организации

14.31 Четверг, 10 марта 2022

Россия и мир, тексты