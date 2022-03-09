В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в работе Совета Европы
Россия и мир
Фото: телеграм-канал МИД РФ
В МИД России заявили, что Москва не станет участвовать в превращении Совета Европы в площадку «западного самолюбования» НАТО и ЕС. Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Недружественные России государства, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства», сообщает МИД.
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - заявили в ведомстве.
В конце февраля стало известно о том, что Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.
Недружественные России государства, злоупотребляя своим большинством в Комитете министров Совета Европы, «продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства», сообщает МИД.
«Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения «порядка, основанного на правилах» на замену попираемого США и их сателлитами международного права. Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России», - заявили в ведомстве.
В конце февраля стало известно о том, что Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.
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