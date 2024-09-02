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В Подмосковье разбился самолет Ан-2
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Подмосковье разбился самолет Ан-2.
По информации в СМИ, два члена экипажа погибли.
Легкомоторный самолёт разбился в поселке Ватулино Рузского городского округа, пишут «Известия».
Издание со ссылкой на источник пишет, что самолет рухнул в районе подмосковного аэродрома во время испытательного полета.
На месте работают экстренные службы. О причинах официально пока не сообщается.
Обновлено. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили крушение и гибель экипажа, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).
По информации в СМИ, два члена экипажа погибли.
Легкомоторный самолёт разбился в поселке Ватулино Рузского городского округа, пишут «Известия».
Издание со ссылкой на источник пишет, что самолет рухнул в районе подмосковного аэродрома во время испытательного полета.
На месте работают экстренные службы. О причинах официально пока не сообщается.
Обновлено. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили крушение и гибель экипажа, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).
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