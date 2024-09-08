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В Карелии 115 человек отравились шаурмой, среди них 48 детей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В карельском городе Сегежа число отравившихся шаурмой возросло до 115, среди них 48 детей до 17 лет, сообщает местный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, лабораторные исследования подтвердили диагноз — сальмонеллез. Заболевания протекают в средне-тяжелой форме.
В трёх школах приостановили образовательный процесс, чтобы не допустить распространения заболевания, говорится в сообщении.
Проверка показала, что в точке быстрого обслуживания, где готовили шаурму, «выявлены многочисленные грубые нарушения действующего санитарного законодательства, в т.ч. в части водоснабжения, условий соблюдения личной гигиены, поточности технологических процессов, санитарного состояния помещений, приемки пищевой продукции, наличия товаросопроводительной документации, обработки яиц, использования и хранения разделочного инвентаря, медицинского осмотра персонала и гигиенической подготовки и аттестации».
Точку по решению суда закрыли на 60 суток.
«Управление обращает внимание жителей Сегежского района, что в случае появления симптомов ОКИ (рвота, жидкий стул, повышение температуры тела) необходимо незамедлительно обращаться к врачу», — предупредили жителей в ведомстве.
Там добавили, что эпидрасследование продолжается, ситуация находится на контроле управления.
По данным ведомства, лабораторные исследования подтвердили диагноз — сальмонеллез. Заболевания протекают в средне-тяжелой форме.
В трёх школах приостановили образовательный процесс, чтобы не допустить распространения заболевания, говорится в сообщении.
Проверка показала, что в точке быстрого обслуживания, где готовили шаурму, «выявлены многочисленные грубые нарушения действующего санитарного законодательства, в т.ч. в части водоснабжения, условий соблюдения личной гигиены, поточности технологических процессов, санитарного состояния помещений, приемки пищевой продукции, наличия товаросопроводительной документации, обработки яиц, использования и хранения разделочного инвентаря, медицинского осмотра персонала и гигиенической подготовки и аттестации».
Точку по решению суда закрыли на 60 суток.
«Управление обращает внимание жителей Сегежского района, что в случае появления симптомов ОКИ (рвота, жидкий стул, повышение температуры тела) необходимо незамедлительно обращаться к врачу», — предупредили жителей в ведомстве.
Там добавили, что эпидрасследование продолжается, ситуация находится на контроле управления.
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