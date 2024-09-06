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В ГД предлагают ввести обязательные консультации у психолога перед разводом
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
В Госдуме предлагают ввести обязательные психологические консультации для семейных пар перед разводом.
С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко (фракция «Единая Россия»).
Предполагается, что супруги, которые имеют несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом.
Обязательная консультация психолога также предлагается в том случае, если один из супругов не согласен на развод.
«В Год семьи особенно важно не только создавать условия для рождения новой семьи, но и беречь уже сложившиеся. Главная цель работы — снижение количества разводов и сохранение семейной жизни в гармонии и согласии», — пишет депутат в телеграм-канале.
Напомним, этим летом Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила законодательно запретить в России пропаганду разводов и так называемого синглтона (от англ. singleton «одиночка», «не имеющий пары»; слово используется в значении «семейного одиночества», когда человек сознательно отказывается от брака и считает, что он «сам себе семья»).
С такой инициативой выступил депутат Игорь Антропенко (фракция «Единая Россия»).
Предполагается, что супруги, которые имеют несовершеннолетних детей, должны будут пройти психологическую консультацию перед разводом.
Обязательная консультация психолога также предлагается в том случае, если один из супругов не согласен на развод.
«В Год семьи особенно важно не только создавать условия для рождения новой семьи, но и беречь уже сложившиеся. Главная цель работы — снижение количества разводов и сохранение семейной жизни в гармонии и согласии», — пишет депутат в телеграм-канале.
Напомним, этим летом Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила законодательно запретить в России пропаганду разводов и так называемого синглтона (от англ. singleton «одиночка», «не имеющий пары»; слово используется в значении «семейного одиночества», когда человек сознательно отказывается от брака и считает, что он «сам себе семья»).
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