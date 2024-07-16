Возрастное ограничение 18+

Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

14.59 Вторник, 23 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила законодательно запретить в России пропаганду разводов и так называемого синглтона (от англ. singleton «одиночка», «не имеющий пары»; слово используется в значении «семейного одиночества», когда человек сознательно отказывается от брака и считает, что он «сам себе семья»).

С соответствующим письмом омбудсмен обратилась к вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (обращение опубликовано в телеграм-канале Волынец).

«В обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте», — следует из письма.

Омбудсмен ссылается на статистику, которую называет неутешительной. По ее данным, в России число разводов на 3,5% больше, чем браков (271 тысяча пар развелись, 260 тысяч — вступили в брак). Большинство пар распадаются после 5-9 лет брака, а 13% случаев разводов приходится на пары, которые прожили вместе 20 лет и больше. Также омбудсмен пишет о том, что число родившихся в этом году на 2,1% меньше, чем в прошлом.

По ее мнению, «пропаганда разводов и синглтона» приводит к негативным социальным последствиям — к увеличению числа детей, растущих в неполных семьях, к «снижению уровня ответственности за свою семью», а также в целом к депопуляции страны.

Волынец предлагает Госдуме разработать законопроект, который включил бы:

- «запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают положительные аспекты разрыва брака или одинокой жизни;

- создание программ по обучению и консультациям для пар, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами;

- поддержку организаций и инициатив, которые стремятся помочь семьям справляться с трудностями и кризисами».

Добавим, что недавно Волынец сообщила, что ее инициатива о создании комнат матери и ребенка в российских вузах нашла воплощение. «На сегодняшний день открыто 40 таких комнат, а до конца года планируется создать еще 60. К 2030 году таких комнат в вузах РФ должно быть не меньше тысячи», — пишет Волынец.

Напомним, на прошлой неделе среди депутатов ГД возникла дискуссия после предложения ввести административную ответственность за «дискредитацию традиционных семейных ценностей». С такой инициативой выступил депутат Хамзаев. Позже предложение прокомментировала глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, в законодательстве необходимо прописать, что такое традиционные семейные ценности, а уже потом думать о введении наказания за их «дискредитацию».

Также добавим, что осенью прошлого года Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». По ее мнению, фильм стал «романтизацией бандитизма» и формирует «ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Свердловский омбудсмен получила от губернатора благодарственное письмо
16 июля 2024
В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
22 июля 2024
Неизвестные попытались увести ребёнка с детской площадке в Екатеринбурге
17 июля 2024
На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
23 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:08 Ещё порядка 500 человек пострадали от клещей в Свердловской области
14:34 В полиции и СК прокомментировали ситуацию с душившей ребёнка матерью из Каменска-Уральского
14:19 Разработка ученых Пермского политеха автоматизирует создание карт раскроя на производствах
13:42 Екатеринбургская компания выплатила задолженность перед 2,4 тысячи работников
13:09 Девять автомобилей спали огнеборцы из горящего автосервиса
12:29 На душившую своего ребёнка мать из Каменска-Уральского возбудили уголовное дело
12:12 В Екатеринбурге прокуратура и СК проверят кондукторшу, которая избила подростков
11:42 Для девушек из Екатеринбурга хотят сделать карту безопасных маршрутов
11:25 Пермяки стали ответственнее относиться к уплате налогов
11:18 Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги
10:49 СК проверит екатеринбургский детсад, где ребёнку на руки надели пакеты
10:22 В Екатеринбурге подростки хотели добежать до трамвая и попали под машину
09:48 Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелся киоск
09:21 В Екатеринбурге продлили сроки перекрытия на улице Бабушкина
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
19:18 Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
18:43 В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
18:14 В Екатеринбурге двойную операцию пришлось делать брошенной кормящей кошке
17:35 Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
17:15 Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
15:52 Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи
15:37 Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
15:03 В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
Все новости
14:59 Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества
13:37 Фальков предложил оставить общежития только для малоимущих
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
17:42 СК: задержан бывший министр правительства Москвы Кибовский
17:08 Мэр Невинномысска призвал жителей «не скулить» из-за перебоев с электричеством
15:29 В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK