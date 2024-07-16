Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить пропаганду разводов и одиночества

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила законодательно запретить в России пропаганду разводов и так называемого синглтона (от англ. singleton «одиночка», «не имеющий пары»; слово используется в значении «семейного одиночества», когда человек сознательно отказывается от брака и считает, что он «сам себе семья»).С соответствующим письмом омбудсмен обратилась к вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой (обращение опубликовано в телеграм-канале Волынец).«В обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества (синглтон) и отказа от традиционных семейных ценностей. Эта тенденция особенно опасна для детей, которые формируют свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте», — следует из письма.Омбудсмен ссылается на статистику, которую называет неутешительной. По ее данным, в России число разводов на 3,5% больше, чем браков (271 тысяча пар развелись, 260 тысяч — вступили в брак). Большинство пар распадаются после 5-9 лет брака, а 13% случаев разводов приходится на пары, которые прожили вместе 20 лет и больше. Также омбудсмен пишет о том, что число родившихся в этом году на 2,1% меньше, чем в прошлом.По ее мнению, «пропаганда разводов и синглтона» приводит к негативным социальным последствиям — к увеличению числа детей, растущих в неполных семьях, к «снижению уровня ответственности за свою семью», а также в целом к депопуляции страны.Волынец предлагает Госдуме разработать законопроект, который включил бы:- «запрет на рекламу и публичные кампании, которые подчеркивают положительные аспекты разрыва брака или одинокой жизни;- создание программ по обучению и консультациям для пар, направленных на укрепление брачных отношений и понимания между супругами;- поддержку организаций и инициатив, которые стремятся помочь семьям справляться с трудностями и кризисами».Добавим, что недавно Волынец сообщила, что ее инициатива о создании комнат матери и ребенка в российских вузах нашла воплощение. «На сегодняшний день открыто 40 таких комнат, а до конца года планируется создать еще 60. К 2030 году таких комнат в вузах РФ должно быть не меньше тысячи», — пишет Волынец.Напомним, на прошлой неделе среди депутатов ГД возникла дискуссия после предложения ввести административную ответственность за «дискредитацию традиционных семейных ценностей». С такой инициативой выступил депутат Хамзаев. Позже предложение прокомментировала глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, в законодательстве необходимо прописать, что такое традиционные семейные ценности, а уже потом думать о введении наказания за их «дискредитацию».Также добавим, что осенью прошлого года Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить популярный сериал «Слово пацана: кровь на асфальте». По ее мнению, фильм стал «романтизацией бандитизма» и формирует «ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».