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Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги

19.57 Четверг, 29 августа 2024
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России провели исследование о том, как покупатели в онлайне относятся к так называемой верификации — инструментам подтверждения подлинности профиля.

Выяснилось, что большинство покупателей, выбирая продавца, доверяют верификации через Госуслуги, примерно столько же доверяют проверке по паспорту.

К таким выводам пришли аналитики Авито.

«У опрошенных покупателей самый высокий уровень доверия вызывает подтверждение профиля продавца через Госуслуги — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) – 66%», — отмечается в исследовании.

Среди опрошенных продавцов подавляющее большинство (78%) проходят верификацию на платформе как физические лица. Они получают специальный знак (цифровой бейдж) «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт (38%), Сбер ID (23,6%) и водительское удостоверение (20%).

Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН — 70%. Юрлица, которые проходят верификацию на платформе, получают значок «Реквизиты проверены». Согласно данным исследования, доля таких продавцов на платформе составляет 12%.

Около 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.

В компании говорят, что ежедневно верификацию на платформе проходит более 26 тысяч пользователей.

Добавим, что, по данным исследования, Свердловская область входит в топ-10 регионов по доле сделок с верифицированными пользователями. Доля верифицированных сделок от суммарных в этом регионе составляет 89%.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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