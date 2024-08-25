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Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В России провели исследование о том, как покупатели в онлайне относятся к так называемой верификации — инструментам подтверждения подлинности профиля.
Выяснилось, что большинство покупателей, выбирая продавца, доверяют верификации через Госуслуги, примерно столько же доверяют проверке по паспорту.
К таким выводам пришли аналитики Авито.
«У опрошенных покупателей самый высокий уровень доверия вызывает подтверждение профиля продавца через Госуслуги — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) – 66%», — отмечается в исследовании.
Среди опрошенных продавцов подавляющее большинство (78%) проходят верификацию на платформе как физические лица. Они получают специальный знак (цифровой бейдж) «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт (38%), Сбер ID (23,6%) и водительское удостоверение (20%).
Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН — 70%. Юрлица, которые проходят верификацию на платформе, получают значок «Реквизиты проверены». Согласно данным исследования, доля таких продавцов на платформе составляет 12%.
Около 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.
В компании говорят, что ежедневно верификацию на платформе проходит более 26 тысяч пользователей.
Добавим, что, по данным исследования, Свердловская область входит в топ-10 регионов по доле сделок с верифицированными пользователями. Доля верифицированных сделок от суммарных в этом регионе составляет 89%.
Выяснилось, что большинство покупателей, выбирая продавца, доверяют верификации через Госуслуги, примерно столько же доверяют проверке по паспорту.
К таким выводам пришли аналитики Авито.
«У опрошенных покупателей самый высокий уровень доверия вызывает подтверждение профиля продавца через Госуслуги — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) – 66%», — отмечается в исследовании.
Среди опрошенных продавцов подавляющее большинство (78%) проходят верификацию на платформе как физические лица. Они получают специальный знак (цифровой бейдж) «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт (38%), Сбер ID (23,6%) и водительское удостоверение (20%).
Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН — 70%. Юрлица, которые проходят верификацию на платформе, получают значок «Реквизиты проверены». Согласно данным исследования, доля таких продавцов на платформе составляет 12%.
Около 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.
В компании говорят, что ежедневно верификацию на платформе проходит более 26 тысяч пользователей.
Добавим, что, по данным исследования, Свердловская область входит в топ-10 регионов по доле сделок с верифицированными пользователями. Доля верифицированных сделок от суммарных в этом регионе составляет 89%.
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