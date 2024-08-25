Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России провели исследование о том, как покупатели в онлайне относятся к так называемой верификации — инструментам подтверждения подлинности профиля.Выяснилось, что большинство покупателей, выбирая продавца, доверяют верификации через Госуслуги, примерно столько же доверяют проверке по паспорту.К таким выводам пришли аналитики Авито.«У опрошенных покупателей самый высокий уровень доверия вызывает подтверждение профиля продавца через Госуслуги — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) – 66%», — отмечается в исследовании.Среди опрошенных продавцов подавляющее большинство (78%) проходят верификацию на платформе как физические лица. Они получают специальный знак (цифровой бейдж) «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт (38%), Сбер ID (23,6%) и водительское удостоверение (20%).Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН — 70%. Юрлица, которые проходят верификацию на платформе, получают значок «Реквизиты проверены». Согласно данным исследования, доля таких продавцов на платформе составляет 12%.Около 10% продавцов на Авито проходят проверку как самозанятые по Госуслугам или банковским ID.В компании говорят, что ежедневно верификацию на платформе проходит более 26 тысяч пользователей.Добавим, что, по данным исследования, Свердловская область входит в топ-10 регионов по доле сделок с верифицированными пользователями. Доля верифицированных сделок от суммарных в этом регионе составляет 89%.