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СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
Фото: Вечерние ведомости
Павла Дурова доставили в суд в Париже, сообщает AFP.
В эти минуты возле здания суда, куда доставили Дурова, полиция установила спецограждения и выставила оцепление, пишут СМИ.
По информации Reuters, ожидается, что решение судей будет вынесено сегодня вечером, через 96 часов после задержания Дурова. Это максимальный срок, в течение которого он может находиться под стражей. Основателю Telegram должны предъявить обвинения или отпустить его на свободу.
Ранее издание Politico сообщило, что французские власти также выдали ордер на арест брата Павла Дурова — Николая, соучредителя Telegram. По информации СМИ, ордера на обоих братьев были выданы ещё в марте.
В эти минуты возле здания суда, куда доставили Дурова, полиция установила спецограждения и выставила оцепление, пишут СМИ.
По информации Reuters, ожидается, что решение судей будет вынесено сегодня вечером, через 96 часов после задержания Дурова. Это максимальный срок, в течение которого он может находиться под стражей. Основателю Telegram должны предъявить обвинения или отпустить его на свободу.
Ранее издание Politico сообщило, что французские власти также выдали ордер на арест брата Павла Дурова — Николая, соучредителя Telegram. По информации СМИ, ордера на обоих братьев были выданы ещё в марте.
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