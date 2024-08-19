Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу, сообщили в Росавиации.Ограничения были введены утром в среду в целях безопасности, заявили ранее в ведомстве.Сообщается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» десять воздушных судов: восемь самолётов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск.«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов «предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов».