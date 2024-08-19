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Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Фото: Вечерние ведомости
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу, сообщили в Росавиации.
Ограничения были введены утром в среду в целях безопасности, заявили ранее в ведомстве.
Сообщается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» десять воздушных судов: восемь самолётов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск.
«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов «предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов».
Ограничения были введены утром в среду в целях безопасности, заявили ранее в ведомстве.
Сообщается, что за время действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» десять воздушных судов: восемь самолётов, летевших в Казань, и два, следовавших в Нижнекамск.
«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил в телеграм-канале пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Он добавил, что экипажи, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов «предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов».
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