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WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Павлу Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж.
О встрече Макрона и Дурова, которая, как утверждается, состоялась еще в 2018 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Дуров от предложения перенести штаб-квартиру компании отказался.
По данным издания, во время совместного обеда также обсуждалось предоставление основателю Telegram французского гражданства.
Также сообщается, что за год до встречи Дурова с Макроном, в 2017 году, спецслужбы Франции и ОАЭ якобы провели совместную операцию под кодовым названием «Purple Music», в ходе которой, как утверждают источники СМИ, был взломан телефон основателя мессенджера. Французские спецслужбы были обеспокоены тем, что террористические организации могут использовать Telegram для вербовки боевиков.
Кроме того, источники СМИ утверждают, что Telegram якобы несколько лет игнорировал повестки и судебные постановления, которые «копились на электронной почте компании».
Напомним, Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа.
О встрече Макрона и Дурова, которая, как утверждается, состоялась еще в 2018 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Дуров от предложения перенести штаб-квартиру компании отказался.
По данным издания, во время совместного обеда также обсуждалось предоставление основателю Telegram французского гражданства.
Также сообщается, что за год до встречи Дурова с Макроном, в 2017 году, спецслужбы Франции и ОАЭ якобы провели совместную операцию под кодовым названием «Purple Music», в ходе которой, как утверждают источники СМИ, был взломан телефон основателя мессенджера. Французские спецслужбы были обеспокоены тем, что террористические организации могут использовать Telegram для вербовки боевиков.
Кроме того, источники СМИ утверждают, что Telegram якобы несколько лет игнорировал повестки и судебные постановления, которые «копились на электронной почте компании».
Напомним, Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа.
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