Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На этой неделе тропический шторм «Дебби» обрушился на побережье залива Флориды.Утром в понедельник шторм усилился до урагана первой категории, вскоре уровень был понижен до тропического шторма. К вечеру скорость ветра упала до 45 миль в час.По данным CBS News, в результате шторма без электричества остались более 160 000 человек во Флориде и Джорджии. «Дебби» привел к продолжительным ливням и угрозе наводнений в Джорджии и Южной Каролине.Губернатор Флориды Рон ДеСантис призвал жителей избегать поездок по затопленным участкам. Уже сообщается о нескольких жертвах. Так, погиб водитель грузовика, потерявший управление, и два пассажира в автомобилях, попавших в аварии из-за неблагоприятных погодных условий.Мэр Саванны, штат Джорджия, предупредил о возможных разрушениях в связи с ожидаемыми проливными дождями. В некоторых районах города может выпасть до 30 дюймов осадков, что создает риск «исторических наводнений», сообщает CBS News.В понедельник президент Байден утвердил чрезвычайное положение в Южной Каролине и Джорджии.Шторм «Дебби» стал четвёртым штормом нынешнего сезона ураганов в Атлантике, получившим собственное имя.