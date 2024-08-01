Возрастное ограничение 18+
Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
На этой неделе тропический шторм «Дебби» обрушился на побережье залива Флориды.
Утром в понедельник шторм усилился до урагана первой категории, вскоре уровень был понижен до тропического шторма. К вечеру скорость ветра упала до 45 миль в час.
По данным CBS News, в результате шторма без электричества остались более 160 000 человек во Флориде и Джорджии. «Дебби» привел к продолжительным ливням и угрозе наводнений в Джорджии и Южной Каролине.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис призвал жителей избегать поездок по затопленным участкам. Уже сообщается о нескольких жертвах. Так, погиб водитель грузовика, потерявший управление, и два пассажира в автомобилях, попавших в аварии из-за неблагоприятных погодных условий.
Мэр Саванны, штат Джорджия, предупредил о возможных разрушениях в связи с ожидаемыми проливными дождями. В некоторых районах города может выпасть до 30 дюймов осадков, что создает риск «исторических наводнений», сообщает CBS News.
В понедельник президент Байден утвердил чрезвычайное положение в Южной Каролине и Джорджии.
Шторм «Дебби» стал четвёртым штормом нынешнего сезона ураганов в Атлантике, получившим собственное имя.
Утром в понедельник шторм усилился до урагана первой категории, вскоре уровень был понижен до тропического шторма. К вечеру скорость ветра упала до 45 миль в час.
По данным CBS News, в результате шторма без электричества остались более 160 000 человек во Флориде и Джорджии. «Дебби» привел к продолжительным ливням и угрозе наводнений в Джорджии и Южной Каролине.
Губернатор Флориды Рон ДеСантис призвал жителей избегать поездок по затопленным участкам. Уже сообщается о нескольких жертвах. Так, погиб водитель грузовика, потерявший управление, и два пассажира в автомобилях, попавших в аварии из-за неблагоприятных погодных условий.
Мэр Саванны, штат Джорджия, предупредил о возможных разрушениях в связи с ожидаемыми проливными дождями. В некоторых районах города может выпасть до 30 дюймов осадков, что создает риск «исторических наводнений», сообщает CBS News.
В понедельник президент Байден утвердил чрезвычайное положение в Южной Каролине и Джорджии.
Шторм «Дебби» стал четвёртым штормом нынешнего сезона ураганов в Атлантике, получившим собственное имя.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Грузовик с фургоном столкнулись в Ивдельском районе
01 августа 2024
01 августа 2024
Пять человек пострадали в ДТП под Первоуральском
05 августа 2024
05 августа 2024
На ЕКАДе произошло столкновение с участием шести автомобилей: пострадали шестеро, в том числе двое детей
03 августа 2024
03 августа 2024