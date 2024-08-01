Аля Трынова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Москве в жилом доме произошел взрыв.СМИ пишут о пострадавших.По информации ТАСС, пострадал один человек, телеграм-канал Shot пишет о двух пострадавших.По данным канала, бытовой газ взорвался на пятом этаже дома на ул. Артамонова в районе Фили-Давыдково.Официальных комментариев пока нет.В МЧС по Москве сообщили, что на улице Артамонова произошел «хлопок неизвестного предмета», пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство. Число пострадавших уточняется. Как заявляют в МЧС, информация о взрыве газа не подтверждается.