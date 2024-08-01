Возрастное ограничение 18+
В Москве в жилом доме произошел взрыв
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве в жилом доме произошел взрыв.
СМИ пишут о пострадавших.
По информации ТАСС, пострадал один человек, телеграм-канал Shot пишет о двух пострадавших.
По данным канала, бытовой газ взорвался на пятом этаже дома на ул. Артамонова в районе Фили-Давыдково.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. В МЧС по Москве сообщили, что на улице Артамонова произошел «хлопок неизвестного предмета», пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство. Число пострадавших уточняется. Как заявляют в МЧС, информация о взрыве газа не подтверждается.
СМИ пишут о пострадавших.
По информации ТАСС, пострадал один человек, телеграм-канал Shot пишет о двух пострадавших.
По данным канала, бытовой газ взорвался на пятом этаже дома на ул. Артамонова в районе Фили-Давыдково.
Официальных комментариев пока нет.
Обновлено. В МЧС по Москве сообщили, что на улице Артамонова произошел «хлопок неизвестного предмета», пишут РИА Новости со ссылкой на ведомство. Число пострадавших уточняется. Как заявляют в МЧС, информация о взрыве газа не подтверждается.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Спасатели вытащили детей из пожара в Екатеринбурге
30 июля 2024
30 июля 2024