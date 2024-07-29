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В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Бангладеш в ходе беспорядков за прошедшие сутки погибли 109 человек, сообщают местные издания.
Напомним, накануне на фоне массовых протестов 76-летняя премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. По информации в СМИ, сейчас она находится в Индии, в пригороде Нью-Дели. Местные издания сообщают, что она запросила убежище в Великобритании.
В ходе беспорядков был подожжен отель в городе Джессор. По последним данным, погибли 24 человека, более 150 госпитализированы. Местные издания пишут, что «тысячи людей праздновали отставку премьер-министра».
Также демонстранты снесли памятник первому главе государства в столице Бангладеш Дакке. Памятник Муджибуру Рахману, отцу ушедшей в отставку Шейх Хасины, был открыт осенью прошлого года.
Ранее участники беспорядков подожгли офис президента страны и резиденцию главы МВД Бангладеш.
В посольстве РФ в республике сообщили, что на территории страны находятся более пяти тысяч российских граждан. Большая часть из них работает на строительной площадке АЭС «Руппур». Комплекс, где проживают строители из России, «дополнительно охраняется местными военными», пишут «Известия» со ссылкой на заявление дипломатического представительства.
Напомним, накануне на фоне массовых протестов 76-летняя премьер-министр Шейх Хасина ушла в отставку. По информации в СМИ, сейчас она находится в Индии, в пригороде Нью-Дели. Местные издания сообщают, что она запросила убежище в Великобритании.
В ходе беспорядков был подожжен отель в городе Джессор. По последним данным, погибли 24 человека, более 150 госпитализированы. Местные издания пишут, что «тысячи людей праздновали отставку премьер-министра».
Также демонстранты снесли памятник первому главе государства в столице Бангладеш Дакке. Памятник Муджибуру Рахману, отцу ушедшей в отставку Шейх Хасины, был открыт осенью прошлого года.
Ранее участники беспорядков подожгли офис президента страны и резиденцию главы МВД Бангладеш.
В посольстве РФ в республике сообщили, что на территории страны находятся более пяти тысяч российских граждан. Большая часть из них работает на строительной площадке АЭС «Руппур». Комплекс, где проживают строители из России, «дополнительно охраняется местными военными», пишут «Известия» со ссылкой на заявление дипломатического представительства.
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