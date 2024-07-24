Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км

Никита Опарин © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Исследователи считают, что под поверхностью Меркурия может находиться слой алмазов толщиной до 18 километров.Эта гипотеза основана на недавних экспериментах, которые воссоздают условия, предположительно существовавшие на планете миллиарды лет назад, передает CNN.Меркурий сформировался около 4,5 миллиардов лет назад, когда его поверхность представляла собой графитовую кору, плавающую над магматическим океаном.Исследователи использовали пресс с наковальней для создания экстремальных условий, аналогичных тем, что, по их мнению, существовали вблизи ядра Меркурия.Под давлением, в 70 000 раз превышающим атмосферное давление на Земле, и температурой до 2000 градусов по Цельсию, графит в эксперименте преобразовался в кристаллы алмаза.Согласно исследованию, опубликованному в Nature Communications, на Меркурии содержится много углерода в виде графита, как показали данные миссии НАСА. Высокое содержание серы на планете снижает температуру плавления, что способствует появлению алмазов.Исследователи предполагают, что магматический океан Меркурия был холоднее, чем считалось ранее, что также благоприятствует образованию алмазов.Соавтор исследования Бернар Шарлье, глава отдела геологии в Льежском университете в Бельгии, отмечает, что толщина слоя алмазов, составляющая от 15 до 18 километров (от 9,3 до 11,1 миль), является лишь приблизительной и может измениться из-за продолжающегося охлаждения ядра Меркурия.Ученые говорят, что алмазы могут подниматься на поверхность через лавовые потоки, как это происходит на Земле.Миссия BepiColombo, запущенная в 2018 году и планируемая к прибытию на орбиту Меркурия в декабре 2025 года, сможет собрать больше данных о химическом составе планеты и проверить гипотезу об алмазах.Эта миссия возглавляется Европейским космическим агентством и Японским агентством аэрокосмических исследований, ее цель — изучить внутреннюю структуру Меркурия.