Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий новый режим высылки для иностранных граждан, которые незаконно находятся в РФ.В рамках нового порядка граждан ограничат в некоторых правах и будут их контролировать.Режим высылки применяется для иностранных граждан и людей без гражданства, которые находятся в России незаконно. По отношению к ним будут применять меры контроля в сфере миграции, чтобы мигранты смогли либо выехать из России, либо законно оставаться в стране.Те, кто находятся в высылке, не могут менять место жительства без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак.Также они не смогут осуществлять любые банковские операции, кроме уплаты платежей, переводов таким гражданам или выдачи наличных не более 30 тысяч рублей в месяц.В будущем Совет Федерации планирует создать реестр для контролируемых лиц в режиме высылки. Оператором реестра будет МВД РФ, а сроки и особенности использования реестра установят сотрудники кабмина.