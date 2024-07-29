В информационной системе судов Москвы произошел сбой

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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В Москве в работе комплексной информационной системы судов общей юрисдикции (КИС СОЮ) возникли проблемы с видеосвязью между судом и СИЗО, с помощью которой арестованные дистанционно участвуют в процессах.Инженеры пытаются убрать неполадки в системе, говорится в сообщении пресс-службы столичных судов.КИС СОЮ — это система правосудия, которая позволяет подавать иск, читать документы, решения судов, просматривать онлайн-трансляции и видео с заседаний в формате онлайн.Центр обработки данной системы объединяет около 100 серверов.Сбои произошли и в других регионах в системе «ГАС Правосудие», сообщает «Коммерсант».