Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Во Владивостоке в водном комплексе «Акватория» обрушилась кровля.По предварительным данным, пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы.По факту обрушения возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.