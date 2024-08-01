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Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во Владивостоке в водном комплексе «Акватория» обрушилась кровля.
По предварительным данным, пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы.
По факту обрушения возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
По предварительным данным, пострадали восемь человек, пятеро госпитализированы.
По факту обрушения возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
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