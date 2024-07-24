В Германии экоактивисты снова помешали работе аэропорта

Вероника Лекомцева © Вечерние ведомости

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В Германии в ночь с 31 июля на 1 августа участники радикальной группы «Последнее поколение» проникли на территорию международного аэропорта Лейпциг/Галле.В связи с этим были приостановлены грузовые рейсы на 3 часа.По данным полиции, пять экоактивистов приклеили себя к асфальту, еще двоим помешали это сделать.Активисты заявили, что хотят выступить на взлетно-посадочной полосе, чтобы аэропорт перестал увеличивать воздушное движение и расширять пропускную систему, а федеральное правительство — быстрее придумало план по отказу от ископаемого топлива, об этом сообщает ZDF.На прошлой неделе экоактивисты помешали работе аэропортов Франкфурта-на-Майне и Кельна/Бонна. Также в аэропорту Штутгарта прошла мирная акция протеста без ограничений на полеты.Сотрудники авиакомпании Lufthansa заявили, что потребуют возмещения убытков от группы «Последнее поколение» в миллионы евро.