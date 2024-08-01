В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Пресс-секретарь Кремля Песков снова отказался комментировать возможный обмен заключенными.Ранее ряд СМИ сообщил о подготовке масштабного обмена между Россией и другими странами. Речь, в том числе, о журналисте Эване Гершковиче.«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал Песков.Накануне зарубежные СМИ писали, что обмен Гершковича может состояться уже сегодня.