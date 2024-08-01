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В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными
Фото: Вечерние ведомости
Пресс-секретарь Кремля Песков снова отказался комментировать возможный обмен заключенными.
Ранее ряд СМИ сообщил о подготовке масштабного обмена между Россией и другими странами. Речь, в том числе, о журналисте Эване Гершковиче.
«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал Песков.
Накануне зарубежные СМИ писали, что обмен Гершковича может состояться уже сегодня.
Ранее ряд СМИ сообщил о подготовке масштабного обмена между Россией и другими странами. Речь, в том числе, о журналисте Эване Гершковиче.
«По-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме», — сказал Песков.
Накануне зарубежные СМИ писали, что обмен Гершковича может состояться уже сегодня.
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Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича могут отпустить при обмене заключёнными
01 августа 2024
01 августа 2024