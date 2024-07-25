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Maybach певицы МакSим продадут на аукционе
Скриншот страницы благотворительного фонда на платформе Авито.
Mercedes-Benz Maybach певицы МакSим продадут с аукциона. Стартовая цена автомобиля класса люкс — 3 млн рублей.
Певица передала свою машину благотворительному фонду «Чистые души» в качестве лота «Аукциона доброты». Аукцион стартовал 31 июля в онлайн-формате на платформе Авито.
В описании к лоту указано, что машина с пробегом 160 000 км, год выпуска — 2016.
Шаг аукциона составляет 100 тысяч рублей, на данный момент цена машины поднялась до 3 800 000 рублей.
Для участия в аукционе нужно предложить свою сумму в мессенджере Авито (в сообщениях к объявлению на странице фонда).
Итоги будут подведены 9 августа в 15:00.
В фонде говорят, что все вырученные в ходе аукциона средства будут направлены на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей с первичными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями и ДЦП.
На вопрос, почему певица решила отдать свой автомобиль на благотворительность, МакSим ответила, что «его можно использовать более достойно». «Я решила так. Ну, и вообще — надо быть скромнее», — сказала певица (видео опубликовано в описании к лоту на платформе Авито).
Певица передала свою машину благотворительному фонду «Чистые души» в качестве лота «Аукциона доброты». Аукцион стартовал 31 июля в онлайн-формате на платформе Авито.
В описании к лоту указано, что машина с пробегом 160 000 км, год выпуска — 2016.
Шаг аукциона составляет 100 тысяч рублей, на данный момент цена машины поднялась до 3 800 000 рублей.
Для участия в аукционе нужно предложить свою сумму в мессенджере Авито (в сообщениях к объявлению на странице фонда).
Итоги будут подведены 9 августа в 15:00.
В фонде говорят, что все вырученные в ходе аукциона средства будут направлены на оплату дорогостоящих лекарств и исследований для детей с первичными иммунодефицитами, онкологическими заболеваниями и ДЦП.
На вопрос, почему певица решила отдать свой автомобиль на благотворительность, МакSим ответила, что «его можно использовать более достойно». «Я решила так. Ну, и вообще — надо быть скромнее», — сказала певица (видео опубликовано в описании к лоту на платформе Авито).
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