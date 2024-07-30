В РФ запретили продавать энергетики детям

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В России запретили продавать детям энергетические напитки.Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.«С 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики», — говорится в сообщении Госдумы.Продавцы будут вправе потребовать документы (как сейчас при продаже алкоголя).Кроме того, регионы получат дополнительные полномочия, речь идет о возможности ограничивать место и время продажи энергетиков.Спикер ГД Володин считает, что вред таких напитков доказан врачами — «они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний». Володин утверждает, что среди молодежи «каждый второй потребляет энергетики».