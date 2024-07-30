Возрастное ограничение 18+
В РФ запретили продавать энергетики детям
Фото: Вечерние ведомости
В России запретили продавать детям энергетические напитки.
Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.
«С 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики», — говорится в сообщении Госдумы.
Продавцы будут вправе потребовать документы (как сейчас при продаже алкоголя).
Кроме того, регионы получат дополнительные полномочия, речь идет о возможности ограничивать место и время продажи энергетиков.
Спикер ГД Володин считает, что вред таких напитков доказан врачами — «они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний». Володин утверждает, что среди молодежи «каждый второй потребляет энергетики».
Соответствующий законопроект приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании во втором и третьем чтениях.
«С 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики», — говорится в сообщении Госдумы.
Продавцы будут вправе потребовать документы (как сейчас при продаже алкоголя).
Кроме того, регионы получат дополнительные полномочия, речь идет о возможности ограничивать место и время продажи энергетиков.
Спикер ГД Володин считает, что вред таких напитков доказан врачами — «они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний». Володин утверждает, что среди молодежи «каждый второй потребляет энергетики».
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