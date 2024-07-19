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Госдума приняла закон об уголовном наказании за пропаганду наркотиков

16.23 Вторник, 23 июля 2024
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Госдума приняла в окончательном чтении три законопроекта, которые вводят запрет так называемой пропаганды наркотиков.

За нарушения вводится административная и уголовная ответственность.

Принятые поправки уточняют само понятие «пропаганда наркотиков». Так, под запретом «распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения».

За пропаганду наркотиков теперь предусмотрены:

- штраф до 1,5 млн рублей;
- до двух лет лишения свободы.

Изменения в УК, УПК и КоАП были приняты во вторник во втором чтении.

Исключение

В Госдуме уточняют, что запрет не распространяется «на произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года».

Председатель профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил эту «точку отсчёта» вступлением в силу закона о СМИ СССР. «1 августа 1990 г. вступил в силу закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания о пропаганде наркотических средств были запрещены. Мы приняли совместное решение, что произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе те, что много раз обсуждались (Конан Дойл, Булгаков и т. д.), не будут подпадать под запрет», — пояснил депутат.

Произведения, которые были изданы после 1 августа 1990 года, необходимо будет «сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение». Порядок такой маркировки определит Правительство.

Кроме того, под понятие пропаганды не подпадут произведения, в которых наркотики составляют «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

Добавим, что законы вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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