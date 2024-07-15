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Госдума освободила Сергея Неверова от должности вице-спикера
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Госдума освободила единоросса Сергея Неверова от должности вице-спикера.
Проект постановления был принят на пленарном заседании.
Кроме того, депутат Павел Завальный освобождён от должности главы думского комитета по энергетике, депутат Дмитрий Свищев — от должности главы комитета по спорту.
На сайте Госдумы Сергей Неверов пока ещё числится в списке заместителей председателя.
Проект постановления был принят на пленарном заседании.
Кроме того, депутат Павел Завальный освобождён от должности главы думского комитета по энергетике, депутат Дмитрий Свищев — от должности главы комитета по спорту.
На сайте Госдумы Сергей Неверов пока ещё числится в списке заместителей председателя.
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