Возрастное ограничение 18+

Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис

13.44 Понедельник, 22 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Действующий президент США Джо Байден снялся с предвыборной гонки. Он предложил выдвинуть 59-летнюю Камалу Харрис, которая занимает должность вице-президента, кандидатом от демократов на пост главы государства.

Харрис приняла предложение. «Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации», — цитируют Харрис СМИ.

Некоторые факты о Камале Харрис (по данным из открытых источников)

Камале Харрис 59 лет (20 октября исполнится 60). Она родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее отец был родом с Ямайки, профессор экономики. Мать — уроженка Индии, занималась биомедицинскими исследованиями.

Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне. В студенческие годы была политическим активистом (участвовала в акциях протеста против апартеида в ЮАР, в сидячей забастовке против исключения из университета редактора студенческой газеты и др.).

Получила степень доктора права, занимала разные должности в прокуратуре. В 2010 году стала генеральным прокурором Калифорнии.

В 2016 году — сенатор от Калифорнии.

В 2020 году участвовала в избирательной кампании на выборах президента США. Харрис сняла свою кандидатуру и поддержала Байдена.

Некоторые журналисты и политики, в том числе Дональд Трамп, называют Харрис «Камала-хохотушка» за ее громкий заразительный смех. Одних это раздражает, другие же видят в таком поведении искреннее проявление эмоций, свойственное открытой личности.

Накануне 81-летний Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание. По его словам, это решение было принято «в интересах страны и Демократической партии».

По информации CNN, Байден решил снять свою кандидатуру «после совещания с двумя ближайшими советниками». Сообщается, что они представили действующему президенту некие «мрачные» результаты опросов.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже высказал мнение, что Камалу Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.

Напомним, голосование на выборах в США пройдёт в ноябре.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Официально вступил в должность новый глава свердловской налоговой
15 июля 2024
Свердловский союз кинематографистов устроит вечер памяти Шукшина в честь его юбилея
17 июля 2024
Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург
19 июля 2024
Мэр Богдановича взыскал с жены участника боевых действий 25 тысяч рублей за комментарий в соцсети
18 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:03 В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
14:16 «Добровольцы Донбасса» отправили в Луганск новый гуманитарный конвой
14:05 Red Wings задержала пять вылетов из Екатеринбурга
13:45 Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
13:05 Екатеринбургский «Водоканал» с августа закроет движение по Черниговскому переулку
12:27 Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале
11:38 В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку
11:05 Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
10:34 В столице Урала отменили особый противопожарный режим
10:19 Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
18:50 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами, градом и порывах ветра
18:40 В Свердловской области остались два природных пожара на площади 88 гектаров
18:33 СМИ: курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге
18:00 В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
15:01 Екатеринбург признан самым стильным городом России звездным стилистом
13:05 Екатеринбуржцы остались без остановки из-за автомобилиста
12:49 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
12:27 Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум
10:50 В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав
18:30 В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»
18:12 В Ельцин Центре можно взять набор для пикника
17:35 ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
17:10 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре
Все новости
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
17:42 СК: задержан бывший министр правительства Москвы Кибовский
17:08 Мэр Невинномысска призвал жителей «не скулить» из-за перебоев с электричеством
15:29 В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок
13:38 Пермский каннибал, который ел людей и домашних животных, устроился в приют для собак
12:31 Энергоблоки Ростовской АЭС после сбоя работают в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом»
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK