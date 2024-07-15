Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Действующий президент США Джо Байден снялся с предвыборной гонки. Он предложил выдвинуть 59-летнюю Камалу Харрис, которая занимает должность вице-президента, кандидатом от демократов на пост главы государства.Харрис приняла предложение. «Для меня большая честь получить поддержку президента, и я намерена заслужить и победить в этой номинации», — цитируют Харрис СМИ.Камале Харрис 59 лет (20 октября исполнится 60). Она родилась в Окленде, штат Калифорния, в семье иммигрантов. Ее отец был родом с Ямайки, профессор экономики. Мать — уроженка Индии, занималась биомедицинскими исследованиями.Харрис изучала политологию и экономику в Говардском университете в Вашингтоне. В студенческие годы была политическим активистом (участвовала в акциях протеста против апартеида в ЮАР, в сидячей забастовке против исключения из университета редактора студенческой газеты и др.).Получила степень доктора права, занимала разные должности в прокуратуре. В 2010 году стала генеральным прокурором Калифорнии.В 2016 году — сенатор от Калифорнии.В 2020 году участвовала в избирательной кампании на выборах президента США. Харрис сняла свою кандидатуру и поддержала Байдена.Некоторые журналисты и политики, в том числе Дональд Трамп, называют Харрис «Камала-хохотушка» за ее громкий заразительный смех. Одних это раздражает, другие же видят в таком поведении искреннее проявление эмоций, свойственное открытой личности.Накануне 81-летний Байден объявил, что прекращает борьбу за переизбрание. По его словам, это решение было принято «в интересах страны и Демократической партии».По информации CNN, Байден решил снять свою кандидатуру «после совещания с двумя ближайшими советниками». Сообщается, что они представили действующему президенту некие «мрачные» результаты опросов.Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже высказал мнение, что Камалу Харрис ему будет победить легче, чем Байдена.Напомним, голосование на выборах в США пройдёт в ноябре.