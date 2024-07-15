В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На этой неделе международная организация Survival International, которая отстаивает права коренных народов и племен, опубликовала редкие снимки неконтактного племени машко-пиро.На фотографиях запечатлены десятки представителей этого коренного народа на берегу реки в регионе Мадре-де-Диос, на юго-востоке Перу.Местная группа по защите прав коренных народов сообщила CNN, что племя все чаще выходит из тропического леса в поисках пищи, вероятно, спасаясь от растущей активности лесорубов.Машко-пиро, обычно избегающие контактов с другими народами, появились возле деревни Монте-Сальвадо и в соседней деревне Пуэрто-Нуэво. По данным Survival International, в последние дни были замечены более 50 человек из этого племени.Некоторые лесозаготовительные компании имеют концессии на территории проживания машко-пиро. Здесь построили более 200 километров дорог для лесовозов. Одна из крупнейших сертифицированных компаний имеет 53 000 га лесов в Мадре-де-Диос для добычи ценной древесины.Правительство Перу сообщило в конце июня, что местные жители видели машко-пиро в 150 километрах от города Пуэрто-Мальдонадо, столицы Мадре-де-Диос. Племя также было замечено на границе в Бразилии.В правозащитных организациях говорят, что племя вынуждено менять место жительства, чтобы спастись от масштабной вырубки деревьев.