Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Глава компании «CrowdStrike», которая занимается кибербезопасностью, прокомментировал глобальный мировой сбой в программном обеспечении.Компания «активно работает с клиентами, пострадавшими от ошибки, обнаруженной в одном из обновлений контента для Windows», написал Джордж Куртц в соцсетях.При этом, по его словам, не были затронуты операционные системы Mac и Linux.«Возникшая проблема не связана с безопасностью или кибератакой», — написал он в соцсети.Между тем, в СМИ появляются сообщения о новых сбоях в разных странах, аналитики подсчитывают экономический ущерб. На фоне глобального сбоя акции компании упали на 17%.Сбой в работе служб корпорации Microsoft «не затронул большинство стран СНГ», пишет ТАСС.По данным РИА Новости, Роскомнадзор не получал от российских компаний информации о проблемах, связанных со сбоем.В Росавиации заявили, что российские авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме по расписанию.Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что «глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, все работает без проблем».