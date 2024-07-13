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Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Глава компании «CrowdStrike», которая занимается кибербезопасностью, прокомментировал глобальный мировой сбой в программном обеспечении.
Компания «активно работает с клиентами, пострадавшими от ошибки, обнаруженной в одном из обновлений контента для Windows», написал Джордж Куртц в соцсетях.
При этом, по его словам, не были затронуты операционные системы Mac и Linux.
«Возникшая проблема не связана с безопасностью или кибератакой», — написал он в соцсети.
Между тем, в СМИ появляются сообщения о новых сбоях в разных странах, аналитики подсчитывают экономический ущерб. На фоне глобального сбоя акции компании упали на 17%.
Сбой в работе служб корпорации Microsoft «не затронул большинство стран СНГ», пишет ТАСС.
По данным РИА Новости, Роскомнадзор не получал от российских компаний информации о проблемах, связанных со сбоем.
В Росавиации заявили, что российские авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме по расписанию.
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что «глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, все работает без проблем».
Компания «активно работает с клиентами, пострадавшими от ошибки, обнаруженной в одном из обновлений контента для Windows», написал Джордж Куртц в соцсетях.
При этом, по его словам, не были затронуты операционные системы Mac и Linux.
«Возникшая проблема не связана с безопасностью или кибератакой», — написал он в соцсети.
Между тем, в СМИ появляются сообщения о новых сбоях в разных странах, аналитики подсчитывают экономический ущерб. На фоне глобального сбоя акции компании упали на 17%.
Сбой в работе служб корпорации Microsoft «не затронул большинство стран СНГ», пишет ТАСС.
По данным РИА Новости, Роскомнадзор не получал от российских компаний информации о проблемах, связанных со сбоем.
В Росавиации заявили, что российские авиакомпании выполняют полеты в штатном режиме по расписанию.
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил журналистам, что «глобальный IT-сбой не затронул ресурсы Кремля, все работает без проблем».
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