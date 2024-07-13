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У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
Фото: Вечерние ведомости
В мобильном приложении «Т-банка» произошел сбой, клиентов предупредили о возможных проблемах с платежами и переводами.
При попытке открыть мобильное приложение банка появляется сообщение «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», убедился корреспондент «Вечерних ведомостей». При этом само приложение открывается.
Ранее некоторые пользователи сообщили, что не могут зайти в приложение — появляется сообщение об ошибке.
Что стало причиной сбоя, пока не известно.
При попытке открыть мобильное приложение банка появляется сообщение «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», убедился корреспондент «Вечерних ведомостей». При этом само приложение открывается.
Ранее некоторые пользователи сообщили, что не могут зайти в приложение — появляется сообщение об ошибке.
Что стало причиной сбоя, пока не известно.
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