У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В мобильном приложении «Т-банка» произошел сбой, клиентов предупредили о возможных проблемах с платежами и переводами.При попытке открыть мобильное приложение банка появляется сообщение «Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем», убедился корреспондент «Вечерних ведомостей». При этом само приложение открывается.Ранее некоторые пользователи сообщили, что не могут зайти в приложение — появляется сообщение об ошибке.Что стало причиной сбоя, пока не известно.