В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек

Никита Опарин © Вечерние ведомости

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На этой неделе шесть человек были найдены мертвыми в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Erawan в центре Бангкока.Тайская полиция сообщает, что вероятной причиной их смерти стало отравление цианидом.По данным CNN, тела трех мужчин и трех женщин были обнаружены во вторник, 16 июля, в номере на пятом этаже отеля. Среди погибших были два американца вьетнамского происхождения и четверо граждан Вьетнама, в том числе супружеская пара.Персонал вошел в номер после того, как гости опоздали на выезд более чем на 24 часа. Полиция обнаружила на месте стол с нетронутой едой и использованные чашки со следами белого порошка. Дверь была заперта изнутри, но черный ход оставался открытым.Следы цианида были найдены в жидкости внутри чайника и в кофейных чашках.Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Предположительно, причиной мог стать конфликт, связанный с инвестициями.Один из погибших был инвестиционным агентом, а все остальные инвестировали в его бизнес, который, как сообщается, не оправдал ожиданий.Родственники погибших указывают на некий спор о долгах.Следователи предполагают, что один из погибших отравил остальных, после чего совершил суицид. Также полиция проверяет версию о «совместном акте самоубийства».Версию о том, что отравителем был седьмой человек, отклонили.По словам заместителя комиссара столичной полиции, инцидент не имеет отношения к организованной преступности.