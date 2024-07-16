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В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек

17.54 Четверг, 18 июля 2024
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
На этой неделе шесть человек были найдены мертвыми в пятизвездочном отеле Grand Hyatt Erawan в центре Бангкока.

Тайская полиция сообщает, что вероятной причиной их смерти стало отравление цианидом.

По данным CNN, тела трех мужчин и трех женщин были обнаружены во вторник, 16 июля, в номере на пятом этаже отеля. Среди погибших были два американца вьетнамского происхождения и четверо граждан Вьетнама, в том числе супружеская пара.

Персонал вошел в номер после того, как гости опоздали на выезд более чем на 24 часа. Полиция обнаружила на месте стол с нетронутой едой и использованные чашки со следами белого порошка. Дверь была заперта изнутри, но черный ход оставался открытым.

Следы цианида были найдены в жидкости внутри чайника и в кофейных чашках.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего. Предположительно, причиной мог стать конфликт, связанный с инвестициями.

Один из погибших был инвестиционным агентом, а все остальные инвестировали в его бизнес, который, как сообщается, не оправдал ожиданий.

Родственники погибших указывают на некий спор о долгах.

Следователи предполагают, что один из погибших отравил остальных, после чего совершил суицид. Также полиция проверяет версию о «совместном акте самоубийства».

Версию о том, что отравителем был седьмой человек, отклонили.

По словам заместителя комиссара столичной полиции, инцидент не имеет отношения к организованной преступности.

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Никита Опарин © Вечерние ведомости


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